طلعت حافظ: إجمالي القروض العقارية للأفراد والشركات بلغت 202.3 مليار ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض طلعت زكي حافظ، أن نسبة النمو في التزامات سداد القروض العقارية الممنوحة للأفراد في الربع الثالث من 2016، بلغت 159% مقارنة بنفس الفترة في عام 2011، فيما بلغت نسبة الالتزام لدى الشركات في نفس الفترة 223%.

وأوضح حافظ أن إجمالي التزام البنوك التجارية بمنح القروض العقارية للأفراد والشركات بلغ 202.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، بينها 109.5 مليار ريال للأفراد.

جاء ذلك خلال محاضرة “التمويل العقاري البنكي” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.