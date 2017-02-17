عادل عزت: كلاتينبيرغ الأفضل في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد الدكتور عادل عزّت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ، مدير إدارة التحكيم الجديد، سيعامل كحكم محلي في المباريات التي يديرها.

واكمل :” جلبنا كلاتينبيرغ لأنه الأفضل في العالم و سيراقب المباريات و يقيم الحكام و سيبدأ العمل معنا في بداية شهر مارس والحكم مارك كلاتينبيرغ سيحكم 3 مباريات في الشهر و سيكون معه طاقم محلي في المباراة و بذلك يكون حكم و مدرب لهم و اول مباراة للحكم كلاتينبيرغ ستكون في نهائي كأس ولي العهد .. و الحكم السعودي المحترف سيكون متفرغ تماما للمهنة”.