الفرج يمتدح " شبيه الريح " - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

توجه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، بالشكر لجماهير الزعيم التي دعمتهم أمام الخليج، وكذلك رئيس النادي السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي حرص على حضور المباراة لمساندة اللاعبين.

وفاز الهلال على نظيره الخليج برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري جميل، لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الأهداف.. اضغط هنا

وغرد الفرج عقب اللقاء قائلاً :”ألف مبروك جمهورنا الغالي الفوز واستمرار الصدارة شكراً لمن حضر رغم الأمطار وشكراً لحضور عبد الرحمن بن مساعد الذي أعطى رونقاً خاصة للمباراة”.