مصابة بالسرطان تعرض أطفالها الخمسة للتبني - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

إنتشر على موقع “فايسبوك” رسالة من حساب باسم أحمد جمال، يروى فيه قصة سيدة هزمها المرض وتركها زوجها وأهلها، وتعرض أولادها الخمسة للتبني.

وقال الشاب عبر الفيسبوك : آسف على بشاعة الكلام، عندنا واحدة عايزة حد ياخد عيالها الخمسة بسبب ضيق الحال ومرضها لأن أهلها رموها في الشارع علشان مش قادرين يتكفلوا بمصاريف مرضها

وتابعو: جوزها سابها بعد ما جالها سرطان وشالت الرحم، البنت الكبيرة 12 سنة، والأصغر 10، الأصغر 8، وفيه بنت سنتين بس حد أخدها واتكفل بها، بشرط اللى هيخودهم يتكفل بهم ويعاملهم بما يرضى الله ويخليهم يشوفوا بعض وأمهم لحد ما تتوفى