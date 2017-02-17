مصابة بالسرطان تعرض أطفالها الخمسة للتبني - صحيفة صدى الالكترونية

مصابة بالسرطان تعرض أطفالها الخمسة للتبني
إنتشر على موقع “فايسبوك” رسالة من حساب باسم أحمد جمال، يروى فيه قصة سيدة هزمها المرض وتركها زوجها وأهلها، وتعرض أولادها الخمسة للتبني.
وقال الشاب عبر الفيسبوك : آسف على بشاعة الكلام، عندنا واحدة عايزة حد ياخد عيالها الخمسة بسبب ضيق الحال ومرضها لأن أهلها رموها في الشارع علشان مش قادرين يتكفلوا بمصاريف مرضها
وتابعو: جوزها سابها بعد ما جالها سرطان وشالت الرحم، البنت الكبيرة 12 سنة، والأصغر 10، الأصغر 8، وفيه بنت سنتين بس حد أخدها واتكفل بها، بشرط اللى هيخودهم يتكفل بهم ويعاملهم بما يرضى الله ويخليهم يشوفوا بعض وأمهم لحد ما تتوفى
ام وبنت واخت وزوجة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله ..الله يشفيها ويرحم ضعفها.ويسخر لها عبادة ..قسم بالله لو عند المقدرة كان اخذت الاطفال لكن عندي اطفال اكثر منهم
يامطوني عاش الملك[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 شهور
هاذا هو اصلنا ياعرب مهما صار من مشاكل ماترمي شرفك بشارع وميسويها الا ……………
ط
ياموطني عاش الملك[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 شهور
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
الله سبحانه وتعالى قادر على شفاء الام وعافيتها والاخذ بيدها من المرض اللي فيها لا حول الله اهل الام رموها وزوجها تركها وترك عياله بعد ماعرف بمرض زوجته حسبنا الله ونعم الوكيل الحيوانات البهايم مايفرطون بعيالهم والاهل والزوج فرطوا فالمسكينه بعد ماعرفوا بمرضها في مصر مراكز ومستشفيات خيريه تتبرع وتعالج الفقير المسكين بالمجان خاصه لمرضى السرطان ليه يادنيا كذا وقت الشده تخلوا عنها ورموها فالشارع والله قهر قهر
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوة الا بالله . الله يرحم حالها ويشافيها .
رهيب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
مو غريب عند المصريين يرموناها
ابو سارة[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
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ربي يفرج همك وهم كل مسلم