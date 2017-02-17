إجبار رجل صيني على قطع القناة المنوية بسبب أطفاله - صحيفة صدى الالكترونية

إجبار رجل صيني على قطع القناة المنوية بسبب أطفاله
أجبرت السلطات المحلية الصينية رجلا، لديه 4 أطفال، على إجراء عملية لقطع القناة المنوية،وقام موظفو تنظيم الأسرة بالقبض عليه أثناء زيارته مسقط رأسه في محافظة يونان.
واجرى الرجل، مجهول الهوية (42 عاما)، والأب لـ3 أطفال من زوجته الأولى، وطفل واحد من الأخرى، عملية جراحية، في 8 شباط/فبراير، وذلك لمخالفته القانون العام في الصين والذي يقضي بإنجاب طفلين فقط لكل عائلة، وفقا لتقارير ساوث تشاينا مورنينغ بوست.
وزعم الرجل بأن السلطات ألقت القبض عليه أثناء زيارته أحد أصدقائه، وأخذته مع زوجته وطفله البالغ من العمر عامين، إلى مكتب حكومي، حيث تم إخباره بوجوب دفع غرامة قدرها 2900 دولار لانتهاك القانون.
ورفض الأب دفع الغرامة على أساس عدم وجود حق للسلطات المحلية بملاحقته بشكل قانوني، في منطقة غير مسجل فيها. وعندما حاول المغادرة، تعرض إلى هجوم من قبل 10 أشخاص وأُجبر على إجراء عملية قطع للقناة المنوية، وفقا لما يدعيه.
وقالت وسائل الإعلام الصينية أن هذه العملية كانت تحت الإطار القانوني، وفقا للمسؤولين.
طبقت سياسة إنجاب طفلين فقط في الصين في العام الماضي، لتحل مكان سياسة الطفل الواحد التي بدأت عام 1979، بسبب مخاوف كبيرة حول أزمة السكان.
واستُخدمت تكتيكات مثيرة للجدل من قبل المسؤولين المحليين لفرض القانون في مختلف المناطق، بما في ذلك الإجهاض القسري وقتل الأطفال.
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكفينا الشر
قطعوا القناة قطعًا
الله عزوجل يقول 🙁 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادكُمْ خَشْيَة إِمْلَاق نَحْنُ نَرْزُقهُمْ ………)
إذن رزقهم على الله
والصين مهما قطعوا مافيه فائدة
أعرف رحل عنده ٤٠ ابن وبنت
طيب كم غرامته هذا ؟
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2205 ] نشر منذ 3 شهور
رجل **
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
يجون للسعوديه يشوفون الجيزانيه صايرين مثل الارانب والفئران زوجة الواحد فيهم تحمل وهي في النفاس زميلي والله عنده 27 ولد وبنت وهو وزوجتين وراتبه قبل مايتقاعد 4500 ريال
كنج ويت[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
ابو فهد
اقول جيزاني تآج رآسك .. اذا على الحمل ي اخخي مو ممتزوج اختك علشان تكون زعلان عليهها و تتلفظ ..
لا تنسي اكثر الجوزانه شهداء و اكثر من استشهدوا في الحدود ولا يهون باقي المناطق الله يرحمهم و يثبتهم ..
اغلب المناطق فيها تكآثر لا تخص ع منطقه معينه
ابـــــ فيصــــل ــــــو[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور
الله العالم أنه صيني من ذو عروق عربية مختبئة من مئات السنين ههههههههههههه و توهم اكشفوه