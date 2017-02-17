إجبار رجل صيني على قطع القناة المنوية بسبب أطفاله - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أجبرت السلطات المحلية الصينية رجلا، لديه 4 أطفال، على إجراء عملية لقطع القناة المنوية،وقام موظفو تنظيم الأسرة بالقبض عليه أثناء زيارته مسقط رأسه في محافظة يونان.

واجرى الرجل، مجهول الهوية (42 عاما)، والأب لـ3 أطفال من زوجته الأولى، وطفل واحد من الأخرى، عملية جراحية، في 8 شباط/فبراير، وذلك لمخالفته القانون العام في الصين والذي يقضي بإنجاب طفلين فقط لكل عائلة، وفقا لتقارير ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وزعم الرجل بأن السلطات ألقت القبض عليه أثناء زيارته أحد أصدقائه، وأخذته مع زوجته وطفله البالغ من العمر عامين، إلى مكتب حكومي، حيث تم إخباره بوجوب دفع غرامة قدرها 2900 دولار لانتهاك القانون.

ورفض الأب دفع الغرامة على أساس عدم وجود حق للسلطات المحلية بملاحقته بشكل قانوني، في منطقة غير مسجل فيها. وعندما حاول المغادرة، تعرض إلى هجوم من قبل 10 أشخاص وأُجبر على إجراء عملية قطع للقناة المنوية، وفقا لما يدعيه.

وقالت وسائل الإعلام الصينية أن هذه العملية كانت تحت الإطار القانوني، وفقا للمسؤولين.

طبقت سياسة إنجاب طفلين فقط في الصين في العام الماضي، لتحل مكان سياسة الطفل الواحد التي بدأت عام 1979، بسبب مخاوف كبيرة حول أزمة السكان.

واستُخدمت تكتيكات مثيرة للجدل من قبل المسؤولين المحليين لفرض القانون في مختلف المناطق، بما في ذلك الإجهاض القسري وقتل الأطفال.