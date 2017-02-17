حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب ووسط المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-45 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.