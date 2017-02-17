حساب المواطن: يوقف الصرف لأبناء السعودية المتزوجة بأجنبي في حالة وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

حساب المواطن: يوقف الصرف لأبناء السعودية المتزوجة بأجنبي في حالة وفاتها
اكد المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي توقف صرف بدل من حساب المواطن لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي في حال وفاتها.
واضاف العصيمي أن تسجيل الأيتام في “حساب المواطن” يتم عبر تقسيمهم إلى قسمين: قسم يكون تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهم المسلجون في الضمان الاجتماعي، ومن ثم فإن الوزارة تتولى تسجيلهم، والثاني فهم الموجودون في دور الأيتام، وترعاهم الوزارة مادياً واجتماعياً.
abdulllah[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 3 شهور
قرار طبيعي الطبيعى ان يصرف لهم وهم اجانب ( الابناء بجنسية الاب وليس الام ) هذا المعمول به فى العالم كله كثر الله خير الدوله اللى متساهله مع ها العينه تتزوجين اجنبى طسى معاه الى بلده
القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور
من المفترض أن لا يصرف أي ريال لأبنائها كونهم أجانب والحساب إسمة حساب المواطن ويجب أن يقتصر
الصرف على المواطن فقط .
سؤال ؟
كيف لو أخذ زوج المواطنة إللي هو الأجنبي المبلغ المصروف من الدولة كدعم للمواطن وحوله لأهله ؟
أليس من القهر أن يذهب دعم وخير الوطن لغير المواطن ؟
بسيط123[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
يا أخي الحبيب…ليس صحيحاً أن هذا معمول به في العالم ،وإنما الصحيح والمعمول به في العالم الذي يوجد فيه محاسبة وشفافية دقيقة هو إعطاء كل من في البلد معونة تقدرها الدولة حسب بيانات ومعلومات دقيقة ، ولو لم يكن من أهل البلد ما دام دخل بطريقة نظاميّة صحيحة بل والأكبر من ذلك مساعدة من كان من غير البلد فضلا عن أهل البلد من أجل الحصول على عمل مناسب له…فعندهم يا أخي الحبيب الدولة تكون مسؤولة عن كل من يوجد في أراضيها مادام موجودا بصورة صحيحة تقر بها الدولة بل للوافد في تلك البلاد المطالبة بذلك حتى في القضاء لديهم وإذا ثبت للقضاء تفريط أو تهاون الدولة في ذلك حكمت لهم وألزمت الدولة بحقوقهم…نسأل الله الهداية والسداد,,,
القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور
أخوي مع إحترامي لرأيك الكلام هذا إللي تقوله موجود كحبر على أوراق دساتير تلك الدول فقط وإذا جيت تنظر
لواقعهم يكاد لا يخلوا بيت أو شارع أو مكتب عمل من العنصرية ضد أي وافد يأتي إليهم لأن إزدياد أعداد الوافدين
فيه من الأضرار والسلبيات الشيء الكثير عليهم بل والخطر الجسيم على أمن وإستقرار دولهم ولا إنت مغيب
عن أخبار العالم وما يحدث فيه بسبب المهاجرين والوافدين لتلك الدول ؟
أخ بسيط إنك تنظر للموضوع من زاويتك فقط التي ربما لك فيها مصلحة وتريد أن تدافع عنها بذلك الكلام
الإنشائي الذي لا يمت للواقع بأي صلة .
ختامآ …. خير الوطن هو للمواطن فقط وما زاد عن حاجة المواطن فهو صدقة فهل الأجانب لدينا الذين
يسيطرون على إقتصاد الوطن وينهبون خيراته بإرتكابهم للجرائم الأخلاقية والجنائية والإرهابية وممارسة الغش
والتزوير وإنشاء مصانع الخمور وبيوت الدعارة وترويع المواطنين الأمنين على أنفسهم وأهليهم وأموالهم
بتتبعهم عند البنوك والصرافات ليسرقوا ما يملكون وإنشاء عصابات سرقة بيانات عملاء البنوك من خلال زرع
أجهزة في الصرافات الألية التي أدخلها الوافد للوطن من أجل نهب مدخرات المواطن وتدمير إقتصاد الوطن
الذي تطالب بدعمه لأولائك الوافدين هل يستحقون تلك الصدقة أو أي دعم من الدولة … مالك كيف تحكم ؟
أتمنى أن تراجع نفسك فيما كتبته إذا كنت مواطنآ أما إذا كنت غير مواطن فألتمس لك العذر لأنك تدافع
عن مصلحتك التي تعيش من ورائها بعد أن تخلى وطنك الأصلي عنك وتخليت أنت عنه من أجل المال والمال فقط .
بسيط123[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
أخي القرشي الحبيب…أنتم القرشيون لكم المكانة الكبيرة ومنكم خرج هادي الثقلين بإذن الله عليه أفضل الصلاة والسلام والذي بين بأنه لا فرق بين عربي أو أعجمي ،أبيض أو أسود إلا بالتقوى ومعنى هذا أن كل مسلم مهما كبر أو صغر يشتركون في كل الحقوق وعليهم كل الواجبات …وانطلاقاً من هذا المبدأ فإن الأصل أن كل المسلم مهما كان قرب أو بعد له ما لي وعليه ماعلي …وأما الحكومات التي تحكمهم أو تحكم بعضهم فهي يا أخي لها عمر إذا انقضى أتى من بعدها وهكذا ومقياس تقييمها هو الشرع ومدى قربها أو بعدها من جميع أحكامه بدون انتقاء الأحكام حسب الأهواء ..فأنا وأنت أو أي مسلم إذا أردنا الحكم على أمر ما مهما كان فينبغي أن نرده الى الله ورسوله وصدقني سوف تصل الى الحق….وما ذكرته سابقاً هذا هو واقع هذه الدول وقد سافرنا اليها وابتعث اولادنا الى كثير منها وعادوا فأنا يا أخي الحبيب لم أقل غير مارأيته بأم عيني وبغض النظر عن كل ذلك ينبغي علينا نحن المسلمين أن نكون أفضل منهم لأن هذا هو الشرع بل لا يكمل ايمانك حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك بل في بعض المواقف قد تؤثره على نفسك …ويأخي القرشي حفظكم الله ويعلم الله بأني رغم أني قبلي وأحب قبيلتي ووطني وأحب وطني لكن الإسلام وأحكامه مقدمة عندي على كل شيء وأسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين ويوفق ولاة الأمور لكل ما فيه خيركل مسلم بلا استثناء….