حساب المواطن: يوقف الصرف لأبناء السعودية المتزوجة بأجنبي في حالة وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اكد المشرف على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي توقف صرف بدل من حساب المواطن لأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي في حال وفاتها.

واضاف العصيمي أن تسجيل الأيتام في “حساب المواطن” يتم عبر تقسيمهم إلى قسمين: قسم يكون تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهم المسلجون في الضمان الاجتماعي، ومن ثم فإن الوزارة تتولى تسجيلهم، والثاني فهم الموجودون في دور الأيتام، وترعاهم الوزارة مادياً واجتماعياً.