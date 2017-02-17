السياحة والتراث الوطني : توفير 6 آلاف وظيفة في شركة " كريم " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس (الخميس) في الرياض دخول خدمات شركة «كريم» في مجال حجز السيارات عبر التطبيق الإلكتروني بالمدن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة لتحفيز السياح من داخل وخارج المملكة على القيام بالرحلات السياحية في هذه المدن، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوفير فرص عمل لـ6000 سعودي في تلك المناطق.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع المناطق في هيئة السياحة الدكتور وليد الحميدي بأن قطاع المناطق أسس شراكات مهمة في أمانات المناطق، وفقا لرؤية الأمير سلطان بن سلمان، وكان أولها الشراكة مع «كريم» من خلال تدريب وتأهيل سائقين سعوديين لخدمة سكان وزوار مدن عسير، وتبوك، وجازان، والباحة، والطائف.

وأضاف الحميدي: «نساند الجهات الأمنية في عملية الرقابة على سائقي «كريم»، ونشدد دائما على الشركة أن يكون السائق نظاميا ومؤهلا، وأن لا يحصل أي خلاف بين الراكب والسائق».

ومضى يقول: «لدى الهيئة حاليا برامج تأهيل عالية؛ أبرزها برنامج تمكين الذي يؤهل شركاءنا للعمل السياحي بشكل احترافي».

من جهته، قال مؤسس «كريم» الدكتور عبدالله إلياس: «سجلنا العديد من طلبات التوصيل إلى مناطق سياحية مؤهلة بدرجة سياحية، وخدمات كريم شملت في الفترة الأخيرة وبالتفاهم مع الهيئة خمس مناطق حاليا وستتبعها مناطق جديدة، إذ بدأنا بتقديم خدماتنا في منطقة حائل، وقريبا سنبدأ في الجوف وسكاكا».