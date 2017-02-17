تعذيب فتاة لارتدائها الجينز الممزق - صحيفة صدى الالكترونية

تعذيب فتاة لارتدائها الجينز الممزق
اقدمت الشرطة الايرانية على ضرب وتعذيب فتاة 14 عاما لارتدائها ما يعرف في عالم الموضة بـ«الجينز الممزق»، وذلك في أحدث عملية عنف ضد النساء في إيران.
واوضحت صحيفة إندبندنت البريطانية أمس إن الفتاة، التي رفضت الإفصاح عن هويتها خوفا من انتقام الشرطة، كانت تحتفل بعيد ميلادها الأسبوع الماضي بصحبة صديقاتها في مدينة شيراز، عندما هاجمتهم شرطة الأخلاق.
وتابعت : طلبوا منا مرافقتهم فرفضنا، فاعتدوا علينا بشكل وحشي، متحججين بأن الجينز الذي ارتديه ممزق.
قد أخلت «شرطة الأخلاق» سبيلهم، بعد أخذ تعهدات بعدم ارتداء ذلك النوع من الملابس مرة أخرى، والالتزام باللبس الإيراني.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10409 ] نشر منذ 3 شهور
جنس ممزق ممنوع ولكن المتعه حلال
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل الي جرى لها واكثر .. عقبال يمزقو راسها تمزيق ويرموهم للكلاب
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16240 ] نشر منذ 3 شهور
رقعوا بنطلونها من عمامة خامنئي
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
غريب امر المجوس يمنعون الجينز ويسمحون المتعة وقتل المسلمين في سوريا