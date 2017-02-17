تعذيب فتاة لارتدائها الجينز الممزق - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

اقدمت الشرطة الايرانية على ضرب وتعذيب فتاة 14 عاما لارتدائها ما يعرف في عالم الموضة بـ«الجينز الممزق»، وذلك في أحدث عملية عنف ضد النساء في إيران.

واوضحت صحيفة إندبندنت البريطانية أمس إن الفتاة، التي رفضت الإفصاح عن هويتها خوفا من انتقام الشرطة، كانت تحتفل بعيد ميلادها الأسبوع الماضي بصحبة صديقاتها في مدينة شيراز، عندما هاجمتهم شرطة الأخلاق.

وتابعت : طلبوا منا مرافقتهم فرفضنا، فاعتدوا علينا بشكل وحشي، متحججين بأن الجينز الذي ارتديه ممزق.

قد أخلت «شرطة الأخلاق» سبيلهم، بعد أخذ تعهدات بعدم ارتداء ذلك النوع من الملابس مرة أخرى، والالتزام باللبس الإيراني.