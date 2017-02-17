بالفيديو.. والد الطالب ضحية سيول عسير يحمل التعليم المسؤولية في وفاة ابنه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قام والد طالب مدرسة الرشيدة المتوسطة الذي مات غرقاً في سيول عسير أمس الأول الأربعاء،بتحميل إدارة تعليم المنطقة مسؤولية وفاة ابنه، داعياً إياها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الأمر.

وكشف والد الطفل نواف الأحمري عن تفاصيل ساعات البحث عن ابنه حتى العثور على جثمانه التي تواصلت منذ فترة الظهيرة وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، مبيناً أنه قطع خدمته بالحد الجنوبي في منطقة نجران .

واوضح الأحمري أنه حصل على إجازة لمدة 48 ساعة من أجل الاطمئنان على أسرته في عسير بسبب غزارة الأمطار والسيول التي ضربت المنطقة ،فوجئ خلال اليوم الثاني لإجازته وخلال التحضير للعودة مجدداً إلى الحد الجنوبي بعدم عودة ابنه من المدرسة، منوهاً إلى أنه حاول الاتصال عدة مرات بسائقه للاطمئنان عليه إلا أن الجوال الخاص بالسائق كان مغلقاً، ليقرر بعدها الذهاب إلى المدرسة لتفقد الأمر بنفسه.

واكد أنه لاحظ جرف السيول لابنه وسائقه؛ كون مركبتهما كانت قريبة من المدرسة، لافتاً إلى أن زملاءه بالحد الجنوبي حضروا إلى عسير حينما علموا بالأمر لمساعدته، ليتمكن أحدهم من العثور على جثمان ابنه عند تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الماضي.

ووجه والد الطفل رسالة إلى مدير تعليم منطقة عسير، قائلاً: “الابن نواف ذهب وهو ابنك، ولكن الآن أبناء منطقة عسير جميعاً في ذمتك”.