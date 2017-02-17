بالفيديو.. والد الطالب ضحية سيول عسير يحمل التعليم المسؤولية في وفاة ابنه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. والد الطالب ضحية سيول عسير يحمل التعليم المسؤولية في وفاة ابنه
قام والد طالب مدرسة الرشيدة المتوسطة الذي مات غرقاً في سيول عسير أمس الأول الأربعاء،بتحميل إدارة تعليم المنطقة مسؤولية وفاة ابنه، داعياً إياها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الأمر.
وكشف والد الطفل نواف الأحمري عن تفاصيل ساعات البحث عن ابنه حتى العثور على جثمانه التي تواصلت منذ فترة الظهيرة وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم، مبيناً أنه قطع خدمته بالحد الجنوبي في منطقة نجران .
واوضح الأحمري أنه حصل على إجازة لمدة 48 ساعة من أجل الاطمئنان على أسرته في عسير بسبب غزارة الأمطار والسيول التي ضربت المنطقة ،فوجئ خلال اليوم الثاني لإجازته وخلال التحضير للعودة مجدداً إلى الحد الجنوبي بعدم عودة ابنه من المدرسة، منوهاً إلى أنه حاول الاتصال عدة مرات بسائقه للاطمئنان عليه إلا أن الجوال الخاص بالسائق كان مغلقاً، ليقرر بعدها الذهاب إلى المدرسة لتفقد الأمر بنفسه.
واكد أنه لاحظ جرف السيول لابنه وسائقه؛ كون مركبتهما كانت قريبة من المدرسة، لافتاً إلى أن زملاءه بالحد الجنوبي حضروا إلى عسير حينما علموا بالأمر لمساعدته، ليتمكن أحدهم من العثور على جثمان ابنه عند تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء الماضي.
ووجه والد الطفل رسالة إلى مدير تعليم منطقة عسير، قائلاً: “الابن نواف ذهب وهو ابنك، ولكن الآن أبناء منطقة عسير جميعاً في ذمتك”.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4284 ] نشر منذ 3 شهور
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وتقبله شهيدا
والله ياخذ حقك وحق ابنك من مدير التعليم وامين منطقه عسير
وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ومع هذا ارفع قضية نصرةً للمتوفي رحمه الله
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2427 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه برحمته ويصبر قلوبكم ..وياخذ بحق نواف يارب ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2427 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم سقيا رحمة،
لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق،
اللهم على الاكام والضراب وبطون الودية ومنابت الشجر،
اللهم إنا خلقك الضعفاء، آمنا بك، وأنت ربنا أرحم الراحمين،
فارحمنا برحمتك،
ولا تهلكنا بغضبك،
ولا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وما فعله سفهاؤنا.
يا ذا الجلال والاكرام،
آمين
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انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
وزير التعليم الجديد اعاد الوزارة الى التعليم في عصر الكتاتيب واصبحت اكبر مثال على التخلف والفشل على جميع الاصعده ولم يتخذ الوزير الجديد قرار يوصف انه في خدمة التعليم بل الكثير قراراته لا مهنية ولا موضوعية عبارة عن اراء شخصية وعم الفشل جميع ما يتعلق بالتعليم معلم محبط ، طالب متمرد ، مناهج بدائية ، لغة تهديد واحباط تجاه المعلم و الخريج
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويسكن روحه الجنه من حقك رفع قضيه على اداره تعليم منطقه عسير ووزاره التربيه والتعليم ومقاضاتهم حتى يظهر المتسبب في هذا الاهمال
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2380 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه برحمته ويصبركم لكن الدفاع المدني والارصاد تحذر اسبوع واكثر المفروض والله الأسر تتاخذ القرار بنفسها ولاتسمح لأبنائها بالدوامات بها الأجواء مو ينتظرون قرارات تعليق وغيرها بالعقل اجواء ممطره وعواصف وشوارع غرقانه والله اني الوم الأسره بعد المفروض مايسمحون لطفلهم بالدوام في ظل ها الأجواء والمستقبل مايوقف على غياب يوم او اكثر نظرا لها الضروف المحيطه بالمنطقه والله بجبر قلوبهم على مصابهم والحمد لله على كل حال والله يحفظ الجميع بحفظه ويجعلها امطار خير وبركه وينفع بها البلاد والعباد
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2380 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى على الأمن والإيمان والإسلام وعلى نزول الأمطار وهذه نعمه كبيره لوحدها تستحق السجود والشكر لله عزوجل فقد كان الحبيب صل الله عليه وسلم اذا استبشر بأمر أو سمع بخبر مفرح هوى على الأرض ساجدا وكان يخرج صل الله عليه وسلم ليصيبه شئ من المطر وكان يقول انه حديث عهد بربي ونحن نقتدي به صل الله عليه وسلم فنسجد لله شكرا ونستبشر برحمة الله ونسأله عز وجل أن يغيث قلوبنا بالإيمان كماأغاث بلادنا بالأمطار ونستغل وقت نزول الأمطار بالدعاء لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين ولمرضانا ولمرضى المسلمين بالشفاء وللمجاهدين والمرابطين على الحدود بالنصر والتمكين في بلادنا وجميع بلاد المسلمين
هيموو[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 3 شهور
كنت بأكتب بس اللي بقوله قالته جنوبيه قحطانيه
الله يرحم ولدك ويجعله شفيعا لكم
انا لما اسمع انه في امطار قويه راح تجي ماراح انتظر قرار تعليق الدراسه
لان قرار التعليق انا اللي راح اتخذه ويكون غير محدد بأيام محدده
يعني حتى تنشف الشوارع من المياه خوفا من وجود حفر او فتحات صرف صحي مكشوفه
ابراهيم يحي الشهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
أسأل الله العظيم أن يرحم ابنكم ويسكنة الجنه وأسأل الله أن يفقد مدير التعليم جلوي ومساعدة وسارقا حقهم مدير المالية والإدارية كلهم طبقة فجرة لا يخافون من الله لأمانة والحفاظ على الارواح ولاكن الله يفقدهم أرواحهم نسأل الله