ضبط عصابة تبيع سيارات فيراري مزيفة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

تمكنت الشرطة في إسبانيا من القبض على ثلاثة من أفراد عصابة تقوم بتحويل سيارات تويوتا إلى أخرى مزيفة على هيئة سيارات فيراري ولامبورغيني.

وقالت الشرطة الإسبانية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها عثرت على معمل تزييف السيارات في مقاطعة كاتالونيا شمال شرقي إسبانيا.

وقامت الشرطة بارفاق النبأ بشريط فيديو يظهر السيارات المزورة، إذ ظهرت فيه 14 سيارة في مراحل مختلفة من عملية التحويل، مشيرة إلى وجود أنواع عدة تتراوح بين السيارات العائلية والرياضية.

وأوضحت أن عناصر العصابة تقوم بوضع هيكل خارجي على السيارة مكون من ألياف زجاجية، وإضافة الرموز الخاصة بشركتي فيراري ولامبورغيني، فضلا عن إدخال لوحات القيادة المميزة لهاتين الشركتين. وحسب الشرطة، فإن أفراد العصابة يبيعون السيارة الواحدة مقابل 42 ألف دولار أمريكي.