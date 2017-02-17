بالفيديو ..مأساة مواطن مصاب بمرض الانسداد في الغدد الليمفاوية..وزوجته تناشد بعلاجه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يعاني مواطن من مرض الانسداد في الغدة الليمفاوية ، وقام بالتنقل بين المستشفيات بحثا عن علاج لحالته المرضية ولكن دون حدوث .

وناشدت زوجة المواطن المريض المسؤولين بالتدخل لإنقاذ حالة زوجها الصحية؛ بسبب معاناته المرضية وانتقاله بين عدة مستشفيات داخل المملكة دون إيجاد علاج لحالته.

وقالت زوجة المواطن ويدعى “تركي الغامدي” فخلال مقطع فيديو متداول بـ”تويتر”، أن زوجها يعاني من انسداد في الغدد الليمفاوية تسببت في تورم جسده وقدميه، لافتةً إلى أنه تم تحويله إلى أكثر من 7 مستشفيات داخل المملكة دون جدوى، كما أن معاملته معلقة بين جدة والرياض منذ فترة.