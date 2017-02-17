بالفيديو.. مساجد بالشرقية لـ «المصلين »: صلوا في منازلكم بسبب شدة الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

‏قامت بعض مساجد المنطقة الشرقية بتطبيق السنة النبوية الشريفة وعدم تكليف المصلين عناء السير في المطر وتعريض أنفسهم للبلل أو أي أضرار قد تصيبهم خلال ذهابهم للمسجد لأداء الصلاة جماعةً.

وضمن مؤذنو تلك المساجد في أذانهم عبارة “صلّوا في رحالكم” أي: في منازلكم؛ إعلاماً لهم بأن تلك المساجد لن تقام فيها صلاة الجماعة بسبب شدة المطر، تخفيفاً على المصلين، وتطبيقاً لهذه السنة التي جاءت بها الشريعة السمحة.

يذكر ان المنطقة الشرقية قد شهدت اليوم الخميس أمطاراً غزيرة، ما تسبب في غرق الشوارع والأنفاق واحتجاز عدد من المركبات والأشخاص.