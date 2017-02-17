بالفيديو.. مساجد بالشرقية لـ «المصلين »: صلوا في منازلكم بسبب شدة الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مساجد بالشرقية لـ «المصلين »: صلوا في منازلكم بسبب شدة الأمطار
قامت بعض مساجد المنطقة الشرقية بتطبيق السنة النبوية الشريفة وعدم تكليف المصلين عناء السير في المطر وتعريض أنفسهم للبلل أو أي أضرار قد تصيبهم خلال ذهابهم للمسجد لأداء الصلاة جماعةً.
وضمن مؤذنو تلك المساجد في أذانهم عبارة “صلّوا في رحالكم” أي: في منازلكم؛ إعلاماً لهم بأن تلك المساجد لن تقام فيها صلاة الجماعة بسبب شدة المطر، تخفيفاً على المصلين، وتطبيقاً لهذه السنة التي جاءت بها الشريعة السمحة.
يذكر ان المنطقة الشرقية قد شهدت اليوم الخميس أمطاراً غزيرة، ما تسبب في غرق الشوارع والأنفاق واحتجاز عدد من المركبات والأشخاص.
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول الله ولاقوه الا بالله
والله شئ مخجل يحصل في دولتنا جاء وقت الحاسب من اولياء الاموار علي كل عامل استهار بااروح البشر هكذا
اين التصريف ؟؟
اين البلديه ؟؟
اين واين واين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 3 شهور
ارفع راسك انت سسسسس عودي .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
صرف مليارات على مشاريع متهالكه هشه أعمدة اناره وابراج كهرباء لو وقف امامها الشخص وعطس او كح سقطت وقضبان حديديه مبنيه ومثبته على رمل من اول رشة مطر تهاوت وتراقصة وتمايلة المشاريع التي ب300 مليون تكتب على الورق بمليار لماذا لا تكون مشاريعهم ايله للسقوط