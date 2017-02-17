بالفيديو..اصابة 18 شخص اثر جنوح قطار الرياض الدمام عن مساره - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

اكدت مصادر مطلعة تعرض 18 شخصاً لإصابات طفيفة في حادثة جنوح قطار “الرياض – الدمام” فجر اليوم الجمعة.

تابعت المصادر، أن القطار الذي يقل حوالى 200 راكب كان يسير في رحلته من الرياض متجهاً إلى المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن الحادثة وقعت بعد تحرك القطار من محطة الهفوف في طريقه إلى الدمام.

واوضحت أن القطار المكون من 5 عربات، حينما جنح عن مساره انقلبت إحدى عرباته، فتعرض 18 راكباً لإصابات طفيفة، متوقعة أن تكون الحادثة ناتجة من الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت المصادر أنه قد تم إرسال قطار الإسعاف الذي نقل جميع الركاب للمحطة، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالموقع عن طريق فرق الهلال الأحمر ونقل بعض الحالات للمستشفيات.