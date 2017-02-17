وزير الخارجية الامريكي يهدد كوريا الشمالية بضربة نووية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الخميس، أن بلاده عازمة على الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، حتى باستخدام “الردع النووي”، وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا الأحد الماضي.

وندد تيلرسون “بأشد العبارات” بإطلاق بيونج يانج للصاروخ ، وذلك خلال بيان مشترك مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني.

وأضاف أن الولايات المتحدة شوف تفي بالتزامها الدفاع عن حليفتيها، جمهورية كوريا الجنوبية واليابان، على أن يشمل ذلك تأمين ردع واسع النطاق معزز بقدراتها الكاملة في الدفاعين النووي والتقليدي.