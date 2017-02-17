بالصور.. أول سيارة إسعاف فورد في المملكة قبل 60 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يعود الحنين الي الماضي لزوار جناح هيئة الهلال الأحمر السعودي في “جنادرية ٣١” ، وذلك عندما يشاهد أول سيارة إسعاف تعمل في المملكة عام ١٩٥٦م، وهي كبيرة جداً بالمقارنة مع السيارات الحالية، كما أنها كانت آنذاك خالية من الأجهزة الإسعافية وأشبه ما تكون بـ” الشرشورة” المخصصة لنقل الأموات ، وهي من نوع فورد.

وكانت السيارة هدية من الملك عبدالعزيز لخدمة المواطنين، وكان ذلك قبل ٦٠ عاماً، ويطلق عليه ” الإسعاف الخيري”، ومع مرور الزمن تطورت سيارات الإسعاف حتى أصبحت مستشفيات متنقلة.