بالفيديو..داعية إسلامي : لايجوز للمنتقبة الصلاة ووجها مغطى - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..داعية إسلامي : لايجوز للمنتقبة الصلاة ووجها مغطى
اكد الشيخ رمضان عفيفي الداعية الإسلامي، إنَّ المرأة إذا صلت في بيتها أو في مصلى السيدات يكره لها لبس النقاب في الصلاة لأن النبي نهى عن السدل وهو تغطية الفم.
وأوضح عفيفي خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc”، الخميس، أن الإمام أحمد ابن حنبل يرى هذا الرأي وإذا كانت تصلي وقد يراها الرجال فلها ارتداء النقاب ولا حرج في ذلك، منوها أن ظهور جزء يسير من عورتها المخففة فصلاتها صحيحة، وإن كان الظهور بجزء كبير فإن سارعت وغطته فصلاتها صحيحة وإن تعمدت تركه فتكون باطلة.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
صح كلامه صح …جزاه الله الف خير
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
كلامه صحيح جزاه الله خيرا
الحربيSS[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 3 شهور
المرأة كلها عوره إلا وجهها في الصلاه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
نعم نعم😀