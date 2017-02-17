بالفيديو..داعية إسلامي : لايجوز للمنتقبة الصلاة ووجها مغطى - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

اكد الشيخ رمضان عفيفي الداعية الإسلامي، إنَّ المرأة إذا صلت في بيتها أو في مصلى السيدات يكره لها لبس النقاب في الصلاة لأن النبي نهى عن السدل وهو تغطية الفم.

وأوضح عفيفي خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc”، الخميس، أن الإمام أحمد ابن حنبل يرى هذا الرأي وإذا كانت تصلي وقد يراها الرجال فلها ارتداء النقاب ولا حرج في ذلك، منوها أن ظهور جزء يسير من عورتها المخففة فصلاتها صحيحة، وإن كان الظهور بجزء كبير فإن سارعت وغطته فصلاتها صحيحة وإن تعمدت تركه فتكون باطلة.