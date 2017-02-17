بالفيديو.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق باكستاني بها ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهرى(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق باكستاني يمسك بطرف عباءة فتاة داخل سيارة.

وابان مقطع الفيديو السائق الباكستاني وهو ينظر إلى الفتاة التي تجلس في المقعد الخلفي وهو يقول لها “تعالي يا حبيبي تعالي”.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تمسك بوردة حمراء، ولم يبدو عليها أية انزعاج من تحرش السائق أو كلماته.

وعبّر رواد التواصل عن استياءهم مطالبين بسرعة القبض عليه وإنزال أشد العقوبة به.