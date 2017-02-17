بالفيديو.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق باكستاني بها ! - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق باكستاني بها !
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق باكستاني يمسك بطرف عباءة فتاة داخل سيارة.
وابان مقطع الفيديو السائق الباكستاني وهو ينظر إلى الفتاة التي تجلس في المقعد الخلفي وهو يقول لها “تعالي يا حبيبي تعالي”.
وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تمسك بوردة حمراء، ولم يبدو عليها أية انزعاج من تحرش السائق أو كلماته.
وعبّر رواد التواصل عن استياءهم مطالبين بسرعة القبض عليه وإنزال أشد العقوبة به.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
شايله ورده ويدينها طالعه وحاطه طلا بظافراها احمر وتبيه مايتحرش فيها
هي صورت الي تبيه ماصورت وش كان بينهم كلام قبل لا يتحرش فيها ولا ماهو بجاي يسوي كذا الا ماشاف منها شي
خل عنكم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 3 شهور
ياعمنا الشايب الله ينور عليك واضح انه تمثيل من اجل اثارة موضوع قيادة المرأة
بنات مراهقات الله يهديهن كل تفكيرها كيف تسوق سيارة وتروح على كيفها وتنزع الولايه ولا احد يمنعها تروح اي وقت ومع اي شخص وتحتفل باعياد النصارى ولكن قال الله عز وجل :
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ
وقال تعالى :
وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
الحـــــــــــــــربـــــــــــــــــي[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة, الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانب تمــــــــــــــــــــــــــــــادوا بالجــــــــــــــــــــــــــرائم في بلاد الحرمين الشريفين ,وذلك بعد عقود من الزمن قاموا على إثرها بتخدير شباب وفتيات الوطن عن طريق غسل أدمغتهم بالخمور المصنًعة محلياَ من أنهار الصرف الصحي الصًــــــــــــــــــافية والحشيش (وإن كان مغشوشاً في غالب الأحيان) وحبوب الهلوسة والمخدرة ذات الصنف القوي ؛لذلك أصبحت الفرصة مناسبة للأجانب هذه الأيام لشخل من يمكنهم شخله من مواطني ومواطنات هذا الوطن الذين يعيشون فترةً عصيبة حيث أنهم تحت تأثير المخدرات والمسكرات , كما أنً الجهات المعنية وخصوصاً القضاء أصبح هشـــــــــــــــــــــًا وركيكا فلاحزم ولاعزم عند النطق بالأحكام الشرعية.
ختاماً,بعد الظروف الإقتصاديةالراهنة التي تمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها على المواطن ,أدرك الكثيرون من الأجانب أنً صحوة المواطن والمواطنة ليظفروا ويحافظوا على الخيرات التي وهبها الله إياهم قد بدأت ,بدأ الأجانب بالكشف عن معدنهم الحقيقي الإجرام بشتى أنواعه وأشكاله القبيحة,ولايخفى أولي الألباب أنً أكثر الأجانب هم في واقع الأمر خريجي سجون و متعاطي مخدرات وكحول في بلدانهم الأصلية ,مستواهم التعليمي متدني ,طبعــــــــــــــاً
هذا إن وجد.
حال لسان الأجانب يقول: لاصرت رايح رايح ,ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الفضايح.
مع وافر المحبة.
العنااد[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
ياحربي ونعم فيك وفي كل القبايل
باقولك حاجة اقسم بالله لااجنبي ولا غيره يتجرأ يسوي شي اذا شاف البنت محترمة انا ماادافع عنه بس شوف الوردة وشوف الوضع المحترمة لن تتعرض لاي حركة او حتى كلمة لكن اللي تدور قلة الحياء بتلاقي مثيلها كثر
ابو تركي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
الاكتفاء بالمقال الصحفي دون نقطع الفيديو …..
الزائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
بكل برود تصور والوره بيدها ولا خافت من الموقف واضح انه متعاونين والخافي أعضم الله يهدييهم
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
ماتمادا الاجنبي ونظر فيهن وتحرش الا يووم وافقتوا على انهن يدخلن مع الاجنبي يشتغلن في محل واحد ومن ساعتها عارف ان مصايب بتجي
مدري وش مقصد هالعالم جايب لي حرمة ويشغلها مع اجنبي الليل والنهار سلامات والله لو ان الاجنبي مخنث والا طربيل
ومن بعد هاك القرار عام 2010 وحنا مانشوف الا فضايح في الاسواق والا نقرأ ونسمع الا عن الخلوات والسهرات الماجنه وخلاص البووي فرند ما البووي فرند وقلة حياء عند كثير منهن
لان مافية رجال اصلا والا غاروا عليهن من البداية ومنعوا دخولهن مع الاجنبي محل واحد واستانس الاجنبي يعاين في هالناس تجيب حريمهم لين تجيبهن ويدخلونهن عليه ويقولون اشتغلن
كأنهم يقولون اركب يالله واشتغل فيها وتحكم بها اصلا كلها تحت امرك وشوورك وقرارك
تحملوا ما يصيبكم
حنا ليا متى نهرج اصلا مع ناس ميته الغيره فيهم ووش علينا منهم من الاساس
الامر منتهي من هااك القرار وكل حسيب عايلته واهله
والا عاد تزعجونا بهذه الاخبار نهائيا وبهذا الوضع
وقلة الحياء والفوضى في مواقع التواصل والاسواق
مصيبه علي ان رزقني الله ببنت في المستقبل مصيبه قوية جدا وعاار وفشيله
بكره تكبر وزمن الفتنه يشتد وتطلع مع فلان وعلان وسمعتها على كل لسان
وانا مسكين ضعيف على نياتي والا ادري عن شيء
ومن رزق ببنات في هالزمن الله يعينه الله يعينه الله يعينه ليا كبرن وش وضع الناس يمكن اكثرهم رامي الحجاب اصلا
جود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اصلن واضح هذي متفقه معه انه يتحرش فيها وهي تصور عشان تقول شوفو يتحرش فيني استغفر الله الحمد لله على نعمة العقل والله ان عقل الأطفال اكبر من هذي المتخلفه تحسب الناس اغبياء مثلها مثل الي قبلها تصوره وتقول مايسوي حركات مثل كذا خلاص عيب هههههههههههه روحو الاسواق والمولات وتعرفون قمة الانحطاط الاخلاقي الا من رحم ربي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10402 ] نشر منذ 3 شهور
الاهبل السائق كيف سمح لها تصوره
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4274 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههه
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
وين الحكومه ادب من هم على شاكلته السيف السيف السيف العلاج وين السيف وين الداخليه وين الشرطه وين القاضي في كثير في السجون اغتصاب ولواط لابد من السيف جز ثلاثه يضبط الوضع .
إسلام[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 3 شهور
المقطع واضح تمثيل عشان السماح للمرأه بقيادة السيارة ولا مين المجنون إللي يتحرش في وحده ويرضى تصوره وكمان إش الضمان إن إللي جالسه ورا بنت يمكن رجال خكري وحاط مناكير
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2427 ] نشر منذ 3 شهور
تمثيل باين بقوه ههههههههههههه ويمكنه ولد بو ورده الي وراء راكب ..
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف السعوديه اللتي كانت قدوه في الالتزام الديني والاخلاق الاسلاميه تنحدر الى الانفلات الاخلاقي والبعد عن تعاليم الدين والانحلال الاخلاقي فتيات سعوديات يعملن سوين مع رجال وافدين. وسائقين ينفردون باالنساء بعذر مشاوير خاصه والولياء امور لايعلمون ماذا يعملن نسائهم همهم ان يسهر مع الاصدقاء بالاستراحات ويترك مصالح اهله بيد السائق وانفتاح مبالغ به جعل المراءه تعيش بحريه مطلقه والقادم اعظم اللهما لطفك بنا
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ماجنيناه من السايق الاجنبي ومنعنا المرأة من السياقة
انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
زرت كذا دولة خليجية واسلامية وغير إسلامية وتمثل قيادة المرأة فيها نقطة في بحر مقارنة بالرجال بل لا اكاد اشوف إمرة تقود السيارة رغم انه مسموح عندهم والي سافر برا يعرف هذا الشيء !! لكن عندنا مادري ويش المشكلة حسيت ان عدم قيادة المرأة عندنا هو حرمانها من احد أعضاء جسمها ! وصحيح كل هذه المقاطع يفبركها تنظيم داعش البرالي او مايسمى دواعش البرالية
عسل حامض[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
اول حاجه الله لا يبلانا قولو آمين
ثانيا هذا باين عليها انها مشتهيه ومتعودها دايما
الله يستر على اهلنا
ولو كان ماتبي هاذي الحاجه ماكان سكتت واعطت هذا الخنزير وجه
كان صفعته على علباه
وماصورت وتتدلع
وكل اناء بمافيه ينضح
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
المقطع مشهد تمثيلي عشان قيادة المرأة وبعد هي دقة بأولياء الأمور اللي يهملون محارمهم مع السواقين حتى السواق واضح انه يمثل
طيب يالربع يا اصحاب الأخلاق والدين دام قيادة المرأة حرام السواق للحين ما حرمتوه ليه المفروض كل ولي هو يوصل محارمه بلا نفاق وادعاء المثالية ملكات ما يقودون سيارات والسواقين ومحارمهم موفرينهم لهم أوليائهم أولى فيهم يوصلونهم لكل مكان بلا كريم بلا أوبر بلا سواق خاص بلا زفت كل واحد يقوم بواجبه وخلو البلد تخلى من السواقين
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
هل تعتقدون أن الباكستاني كان بتجرأ لو ما أنها هي نفسها الصايعة معطيته وجهه…
قسم بالله لو هي محترمة ماقدر يمد يده
ولا يلتفت لها…
لكن هي التعبانه..
شكلها تعرفه من زمان وتبي ترسل لصديقاتها وماتوقعت أن المقطع بينتشر..
هي الي تعاقب أول…
والبنات أصلا مايبغون الا هندي ولاباكستاني
علشان أنه ياكل فلفل….
ومايعلم😂😂😂😂😂😋
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه
هي المتحرشة وهو خروف
الميل ما يدخل مكحلة مقفلة يا عالم
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
أمس العصر واقف فالستين…
أكلم خويي بالجوال….فجت بنت دقت علي قزاز الراكب..
فتحت قالت توصلني معك قدام…
لاحظت صوتها كنها تعبانه شوي مزكمة
قلت وأنا صادق أكلم أنا….
وبعدين شفت سيارات كثير وقفت لك ليش ماركبتي
قالت معندي فلوس…قلت أركبي
فيوم ركبت وشافت الناس فالسيارات
ياقرني ياقرني
قالت ماشاءالله شكلك معروف
وأنا ساكت…
والله العظيم أني أنا الي ساكت..
فتقول أنت ماتهرج…
فأشغلت نفسي بالجوال
لين مانزلت…
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12905 ] نشر منذ 3 شهور
يمه ما تخاف ذي ما تستحي أعوذ بالله منك ومن أشكالك .*
روان التميمي[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 شهور
غبيه واضح إنوا هيا الي قالت له وسجلت المقطع لاهداف شيطانيه يخرب بيت اهلكم يا حثاله 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
اها ماسكه وردهه ولم تظهر اي انزعاج منه ؟؟؟!!!!
هي الرخيصههه المنحطهه .
واكيد هي اللي تحرشت فيه مو هؤؤؤ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نورة[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 3 شهور
هي راضيه ومبسوطه والورده الحمرا شايلتها بس تحب تثير الراي العام ومابدا يتحرش الا وجته الاشارة بانه مسموح …..ولو الحكومه يلغون سالفة الستر عالبنات اذا انصادو مع بلاويهم كان انحط حدود لمصايب كثيرة اساسها البنات مع احترامي للمحترمات
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
بعيدا عن الدخول في النوايا والشكوك والظنون من خلال مقطع هذه الفتاه
نسبة ليست قليل من سائقين الأجرة ليموزين من الجنسية ((الباكستانية)).
1_ تجد السيارة الواحدة يعمل عليها لايقل عن عدد ثلاثة أشخاص من غير قائدها المسجلة بأسمه.
2_تجد الكثير من السائقين من الجنسية ((الباكستانية)) يقود بدون اللوحة اللتي توضع خلف مقعد السائق.
3_الكثير منهم لايعمل على تشغيل العداد نهائيا.
4_يعمل البعض منهم على سيارة إنتهى زمنها الإفتراضي للعمل ((سيارة أجرة داخل المدن الكبيرة)).
5_عدم الإحترام للزبون من البعض منهم خاصة فيمايتعلق بالتفاوض في المبلغ المالي والمبالغة في السعر.
6_ظاهرة الصدم من الخلف في سيارات الليموزين بسبب الفرامل المفاجئ الغير مبرر والنتيجة التعويض الذي من المستحيل ان يتنازل السائق الباكستاني حتى ولو مجرد خدش بسيط بل يزعجك ((مبلغ أكثر من اللازم أو المرور)).
7_كثرة القصص الإجرامية من مصادر موثوقة عن سائقين الأجرة((الباكستانيين)).
من القصص المرأة التي قامت بسكب حافظةالجريش حار على رأس السائق بعد ان حاول تغيير الوجهة التي كانت تريد والساىق((باكستاني))حسب مانقل والمصدر موثوق.
السائق الذي كان يستخدم بخاخ منوم للسيطرة على ضحاياة من النساء والسائق((باكستاني)) والمصدر موثوق.
أخيرا أنا ضد التعميم :
فالجالية الباكستانية كلها على العين وفوق الرأس
فالمحترم يفرض إحترامه وله مثل ماقدم وأكثر، والعكس صحيح.
عسل حامض[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
انا اعرف جاري مركب في سيارته من الداخل
كمرات مراقبه
وتعمل من الجوال يقول والله اشوف ورعاني بالسياره
يكلموني وكلمهم
👍
ابو الحسا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
تمثييييييييييييييييل عشان يفتحو باب السواقه البنت مبسوطه وساكته وجالسه تغريه .
هههههههههههه اهم شي مسكه الورده الحنينه تفو عليها وعلى تربيتها
3aneT bskaT[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 3 شهور
الوضع يبيله حطب وبراد
alfahd42[ عدد التعليقات: 4416 ] نشر منذ 3 شهور
حركات اللي يبون الحرمه تسوق
اولا وش مركبك معه بدون محرم
ثانيا التمثل واضح
alfahd42[ عدد التعليقات: 4416 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض تمسك هي وتحاسب
ابو تركي[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 3 شهور
انا صراحة مستغرب من اغلب التعليقات غض الظر عن صدق الموضوع او كذبه
في الاونه الاخيرة كثير من البنات يشتكون من تحرش السواويق وابتزازهم
يحتاج وقفه واعادة النظر !!!!
ونعد الموضوع حقيقي ونوقف ضده لأنه راح ينتشر ويصير عادي للمجتمع مستقبلاً واكبر دليل استهتار بعض التعليقات
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
ياشباب أنا منزل مقاطعةلبنت تتلفظ الفاظ …. مع هندي فحفرة الزيت
وفاكه البرقع وتتسربت
على التويتر
القرنيs@s@
شوفوها وعطوني لايكاااات
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
والله مافيه احد يتحرش بوحده بدون سبب
حريم خايسات فلتانات يجيبن العار لاهلهن لباب البيت
ابو يزن[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 3 شهور
واضح انها … وماهي متربيه والشرهه ع اهلها الي مفلتينها. هذه الوسخه الي باعت شرفها .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
ياشباب أنا توي فتحت المقطع…
البنت هذي سربوته…وهي متعمدة تظهر هالشي…
وأتوقع في ناس ورى هالمقطع من أجل المناداة
بقيادة المرعه..والمرعه والمرعه..
ثانيآ السيارة هذي مو ليموزين رسمي..
دققوا فالطبلون وفالدركسون..
الشي الثالث والأهم أنهم في منطقة مافيها عمران
وماسكين خط..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
ان كانت السالفه حقيقه الله يلعنها ويلعنه وادري لعن المؤمن كقتله وهي تستاهل القتل هي وامثالها بعض بنات اخر زمن بأنفلات مايعلمه الا الله الا من رحم ربي شوهن سمعه البنت السعوديه الله لا يبلانا ويكفانا شرهم واعمالهم واستغرب اللي مفلت بناته والا زوجته مع ذولا السواقين حتى لوكانت الحرمه مستتره وتخاف الله يمكن السواق يراوده شيطانه ويستتغل توحده فيها ويصير مالا يحمد عقباه الله المستعان والله يستر نا دنيا وأخره
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10402 ] نشر منذ 3 شهور
هاي اخت الشباب معروفه في ابوضبي تشارك في السباق والتفحيط وصاحبة ابل وحلال ولها مقاطع كثيره
لكن ما شاء الله عليها عيون لكن تحت البرقع الله اعلم عن شكلها