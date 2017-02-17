بالفيديو...العثور علي فيلم تاريخي يظهر روائي فرنسي كبير - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

عثر باحث جامعي كندي،على فيلم يعود تاريخه لعام 1904، يظهر فيه الروائي الفرنسي الكبير مارسيل بروست، وكان الاعتقاد السائد في فرنسا أن بروست لم يظهر في أي فيلم على الإطلاق ، رغم اختراع التصوير السينمائي قبل وفاته بعدة عقود.

واعتقد الباحثون أنه لا شيء يخفى عليهم يتعلق بحياة بروست، ولكن ذلك الأمر اختلف بعد الإعلان عن فيلم قديم يظهر فيه مؤلف “البحث عن الزمن المفقود” وبعد أن كان يظن أنه لم تظهر له أية صورة متحركة رغم وجود السينما إبان الحقبة التي عاشها ،بحسب تقرير لـ”فرانس 24″ .

وذكرت مجلة ” لو بوان” الفرنسية والتي كانت أول من نشر الفيلم: أنه تم تصوير الروائي الفرنسي في عام 1904 أثناء حفل عقد زواج أرمان دو غيش، المعروف بصلته الوثيقة ببروست، على إلين غريفول ابنة الكونتيسة غريفول والتي ألهمت بروست شخصية الدوقة أوريان دو غيرمانت في “البحث عن الزمن الضائع”.

وأبان الفيديو المملوك للمركز القومي للسينما الكاتب حيث نراه في الثانية 37 وهو يحاول شق طريقه بخجل بين ضيوف حفل الزفاف وهو يرتدي معطف ردينغوت وقبعة سوداء مستديرة محاكيا الأسلوب الإنكليزي الشهير والشائع في تلك الحقبة.

وقال جان-بيير سيروا-تراهان الأستاذ بجامعة لافال الكندية، وأحد من ساهموا في هذا الاكتشاف: كل الدلائل تشير إلى أنه بروست ، مضيفا ان القوام والبروفيل يدلان دلالة واضحة على جسم بروست وإن كان من الصعب دائمًا تحديد هوية شخص ما في هذا النوع من الأفلام القديمة، وخاصة إذا لم نكن نعرفه إلا من خلال صور فوتوغرافية ثابتة.

أما جان-إيف تاديه، الخبير في سيرة بروست، فيرى أن الحظوظ كبيرة في أن يكون بروست نفسه هو من يظهر في هذا الفيلم. ويشرح قائلا: “لطالما اعتقدت أننا سنراه يوما في فيلم ما. تكوين الوجه وطريقة ارتدائه لملابسه يشيران بوضوح إلى بروست. وأنا أعتقد أنه فعلا بروست وهذا في حد ذاته اكتشاف عظيم”.