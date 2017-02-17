بالفيديو.. ابراهيموفيتش يقود مان يونايتد للفوز سانت ايتيان - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي علي ضيفه سانت ايتيان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز ثلاثية الشياطين الحمر المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في الدقائث 15 و75 و88 ليقترب بفريقه للتأهل لدور الستة عشر من البطولة قبل خوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل بفرنسا.

وفي أبرز نتائج اليوم فاز جينت البلجيكي علي توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد وشالكة الالماني علي باوك اليوناني بثلاثية واندرلخت البلجيكي علي زينت الروسي بهدفين دون رد.