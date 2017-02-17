بالصور:اصابة 3 اشخاص بينهم امرأة جراء الامطار في الباحة..والدفاع المدني يستنفر - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

يستمر هطول الامطار على منطقة الباحه ومراكزها ومحافظة بلجرشي ومراكزها ومحافظة القري ومراكزها ومحافظة المخواه ومراكزها ومحافظة غامد الزناد ومحافظة بني حسن ومحافظة المندق ومراكزها ومحافظة الحجره ومراكزها ومحافظة العقيق ومراكزها.

نتج عن تلك الاجواء تساقط صخور في طلوع بيضان وعقبة الباحة طريق الطايف الباحه مقابل الفحص الوري طريق الوهاسه ببرحرح ،ويقط جدار على مركبه بجور شركة نجم بالحاويه ،سقوط هنقر على مركبه في بالعلاء ، كما سقطت شجره على مركبه في مواقف مستشفى الملك فهد ، فيما سقطت مركبه بها عائله كانت ايله للسقوط على كبري الفلاز ،وانهيار جزئي لجبل في قذانه .

واصيب شخصين في عقبة الباحه وامرأه وتم نقلهم لمستشفى المخواه ،وتم التعامل مع جميع البلاغات من قبل الدفاع المدني ادارة الطرق والنقل الدوريات الامنيه المرور الامانه شركة الكهرباء الهلال الاحمر.

وقد ثمن مدير الدفاع المدني العقيد جمعان دايس الغامدي لجميع الجهات المشاركة هذا التواجد والذي اسهم في تقليل الخسائر في الارواح والممتلكات مناشدا الجميع بعدم المجازفه في عبور الاوديه اثناء جريانها واتباع تعليمات الدفاع المدني .

وتم اغلاق عقبة الباحه مؤقت حتى الانتهاء من تنظيفها واعادة الاوضاع حيث تم فتحها بعد ازالة كل العوائق مع استمرارية اغلاق عقبة ذي منعا وقلوه وحزنه احترازياً.