الشموع تحرق غرفة نوم بيرموك رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

حمود الدهمشي(صدى):

تسببت الشموع في اندلاع حريق ، مساء اليوم، بشقة سكنية بحي اليرموك بمحافظة رفحاء.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء أخمدت حريقاً اندلع بغرفة نوم أحد المنازل نتيجة إهمال في استخدام الشموع،وذلك دون وقوع اصابات.