الشموع تحرق غرفة نوم بيرموك رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

الشموع تحرق غرفة نوم بيرموك رفحاء
تسببت الشموع في اندلاع حريق ، مساء اليوم، بشقة سكنية بحي اليرموك بمحافظة رفحاء.
وأوضح الدفاع المدني أن فرق الدفاع المدني بمحافظة رفحاء أخمدت حريقاً اندلع بغرفة نوم أحد المنازل نتيجة إهمال في استخدام الشموع،وذلك دون وقوع اصابات.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7547 ] نشر منذ 3 شهور
انها الرؤمانسيةة اللي مالهاا سسسنع
😂😂😂😂😂😂😂😂
فتووو[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
شكلهم شاتو الشمعه بلحظه اندماج ههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 3 شهور
التقليد الأعمى
على العموم الحمد لله على السلامه
واحب اقول ممكن تستمتعوا بايامكم ولياليكم بدون تقليد للطقوس الغربيه والنصرانيه
saad[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم حتى الشموع اصبحت تقليد للنصارى ههههههههه شر البليه مايضحك الله يعين السعوديه على كذا عقول , الحمد لله على سلامتهم ومعوضين خير ان شاء الله والله يهني سعيد بسعيده ويديم عليهم الايام الحلوه .
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههه
هابي فلنتاين ههههههههههههههه