عبدالعزيز الهدلق: فوز النصر على الأهلي سيرسم أول حروف تتويج الهلال بالدوري - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 2٬929 5 صدى سبورت عبدالعزيز الهدلق: فوز النصر على الأهلي سيرسم أول حروف تتويج الهلال بالدوري
المشعفل[ عدد التعليقات: 970 ] نشر منذ 3 شهور
صدق من سماك الهدلق،لو فاز النصر يا هدلق راح تكون انطلاقة العالمي مثل الصاروخ نحو اللقب وانت تضمن الهلال يفوز على الإتحاد والنصر والأهلي؟! ولو فاز الأهلي راح يكون هو بطل الدوري خصوصاً ان مباريات الأهلي اللي بعد النصر بتكون سهله ومباريات الهلال راح تكون صعبه إلا أن يحضر الدفع النووي للهلال هذا شيء آخر.
الصارم[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 3 شهور
قلتها ومازلت اقولها لن يستطيع النصر ان يحقق اي بطوله حتي لو بطولة حواري بدون الدفع الرباعي واتحدا
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
مع انني نصراوي الا انني اتمنى الليله فوز الاهلي لان النصر مستواه متذبذب ولن يستطيع اللحاق بالهلال في فارق النقاط عكس الاهلي ففوزه اليوم يجعل الهلال يعيش وضع نفسي صعب في مباراته القادمه مع الاتحاد لانه يعرف ان للاتحاد مواقف صعبه معه ويكفي النصر التركيز على الكأسين للفوز بهما وان شاء الله يكون حظ الهلال هذا العام مثل بقية الاعوام السابقه وخاصة مثل حظه مع سيدني
alfahd42[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 3 شهور
اهيب يا وجهه الا ان شاء الله النصر يفوز ويلقح بالهلال ويكون النهائي ممتع
كلها كم نقطه من تعادلين وفوزللنصر في الاخير
او يفوز الهلال في النهاية ويكون للدوري طعم حتى لو خسر النصر يكون قاتل حتى اخر دقيقه
ما احب المستسلمين
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2427 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروووك الفوز يانصراويه ..والحمد لله على سلامة الفريدي ..