حقيقة العاصفة التي انهت إحتفال عيد الحب في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة العاصفة التي انهت إحتفال عيد الحب في دبي
نشرت وسائل اعلامية مقطع فيديو زعمت انه صور في دبي لإحتفال عيد الحب .
و يظهر الفيديو المنشور هبوب عاصفة مدمرة على آلف المججتمعبن للإحتفال بعيد الحب،مما تسبب في اقتلاع كل شىء من حولهم و سط صراخ و بكاء المشاركين.
و بالبحث و التحري عن الفيديو وجدنا انه لإنهيار مسرح ولاية انديانا الامريكية في أغسطس عام 2011 .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7521 ] نشر منذ 3 شهور
مايحتاج ترقيع لمدينةة الفسسساد 😅
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
أكثر الناس سوء حظ يدعى (سومر فرودsummer)
جندي بريطاني كان يقاتل في معركة عام 1918 حين تعرض لأول صاعقة أصابته بشلل تام في جزئه السفلي😥😥
وحين تقاعد من الجيش أنتقل إلى كندا وبعد مرور 6 سنوات من تقاعده ضربت صاعقة شجررة كان يجلس تحتها فتسببت له بشلل نصف الأيمين😱😱😱
وبعد مرور عامين تعافى مجدداً وأصبح قادر على الحركة😧☹
وفي حلول عام 1930 م أصابته صاعقة أخرى مما أدى إلى أصابته بشلل دائم لكامل أطرافه
وبعد مرور عامين اخرين توفي ولم تنتهي قصته مع الصواعق بعد
فبعد موته بأربعة سنوات ضربت صاعقة قبره وحولته إلى ركام☹😣
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
أكثر الناس سوء حظ يدعى (سومر فرودsummer)
جندي بريطاني كان يقاتل في معركة عام 1918 حين تعرض لأول صاعقة أصابته بشلل تام في جزئه السفلي😥😥
وحين تقاعد من الجيش أنتقل إلى كندا وبعد مرور 6 سنوات من تقاعده ضربت صاعقة شجررة كان يجلس تحتها فتسببت له بشلل نصف الأيمين😱😱😱
وبعد مرور عامين تعافى مجدداً وأصبح قادر على الحركة😧☹
وفي حلول عام 1930 م أصابته صاعقة أخرى مما أدى إلى أصابته بشلل دائم لكامل أطرافه
وبعد مرور عامين اخرين توفي ولم تنتهي قصته مع الصواعق بعد
فبعد موته بأربعة سنوات ضربت صاعقة قبره وحولته إلى ركام☹😣
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
نقول الحمدلله ع كل حال
حظنا ليس سيئ مثل سومر اللي مرمطته الصواعق☹☹
……قرأت قصته اليوم وحبيت اشارك فيها هنا لعلها تبعث الامل في شخص يرى نفسه انه ردي حظ 😊😊
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
الإشاعات منتشرة بشكل فظيع وهي من أكبر الفساد..
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
ايه والله احنا بخير
اللهم لك الحمد حتى ترضى
ولك الحمد اذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضا
❤❤
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
بسم الله الرحمن الرحيم
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 3 شهور
دبي تستحق بحق لقب ( مجمع … ) كيف يستسيغ من يزعم انتماءه للإسلام السماح بهذه المهازل على أرضه ؟ أما العاصفة فكأنها تقول للمجتمعين ( تراب في وجوهكم )