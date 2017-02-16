حقيقة العاصفة التي انهت إحتفال عيد الحب في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت وسائل اعلامية مقطع فيديو زعمت انه صور في دبي لإحتفال عيد الحب .

و يظهر الفيديو المنشور هبوب عاصفة مدمرة على آلف المججتمعبن للإحتفال بعيد الحب،مما تسبب في اقتلاع كل شىء من حولهم و سط صراخ و بكاء المشاركين.

و بالبحث و التحري عن الفيديو وجدنا انه لإنهيار مسرح ولاية انديانا الامريكية في أغسطس عام 2011 .