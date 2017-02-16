بالفيديو.. أب يحمل ابنته من المدرسة إلى السيارة بسبب الأمطار بالشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أب يحمل ابنته من المدرسة إلى السيارة بسبب الأمطار بالشرقية
داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان الأكثر تداولاً ومشاهدة وثق فيه أب وهو يستخدم طريقته الخاصة في نقل ابنته من المدرسة إلى السيارة.
فبعد هطول الأمطار في المنطقة الشرقية أصبح الطريق الذي أمام مدرسة للبنات بحيرة وعندما جاء هذا المواطن لأخذ ابنته صعب عليه أن تسير ابنته في هذا المستنقع فقام بحملها وسط دهشة الموجودين وإعجابهم.
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله على إدارات ووزارة الكذب
والدجل
هذا وبعد ما دمجت المدارس إلا وبقي تشوفون الكوارث والطوام الكبرى
الآن الوزارة ماعد همها الطالب
وظهر ذلك في قرار الدمج الخاطئ
المدارس بعد الدمج ستصبح مكان لانتشار الأمراض والأوبئة .
وأملنا في أولياء الأمور هو الأمل الوحيد
بمنع ذهاب أبنائهم لتك المدارس المدمجة حرصًا عليهم ومنعًا لما سيصيب أبناءهم من كارثة لاسمح الله
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
جعل والدينا ووالديكم والمسلمين في جنات النعيم
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12904 ] نشر منذ 3 شهور
دمعت عيني 😢
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
الله يخلي لها ابوها
.بس غريبه ليه ماعلقوا الدراسه بدل هالمرمطه 🤔🤔
مستقعد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
دمعت عيني 😂😂😂😂😂 خراط ما فيه شي يبكي عادي ي الحساسين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12904 ] نشر منذ 3 شهور
وش دراك عن حنان الإنثى 😂❤️☺️
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 3 شهور
وين اليبرالية الجرذان اللي يطالبون باسقاط الولاية يشوفون الاب مع بنته
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
مااااش ماحبيتها من البنت !!!!
عشان ملابسي ماتوسخ 🙄
لعنبوها والله احط يدي بيده وامشي
لاكن كذا لااااااااا😠😠
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
هذا واجبه كأب والله يجزاه الجنة ان شاء الله
بس ليش يصارخ عليها 😂😂😂
فطوم الطائف[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 3 شهور
البنت كانت ماتبغا أبوها يحملها ع ظهره خايفه عليه ماتبغا تتعبه بس الابو أصر أنه يشيلها
ي قلبي مرا حنونين ع بعض الله يحفظهم
ويحفظ لنا أباؤنا وأمهاتنا
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور
وبكره تطلع مقطع تقول ابوي تحرش فيني
ووزارة العمل تصرح تم الاتوصل الى المعنفه
كم انت مظلوم ايها الاب
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
مع كل التحايا والتقدير
للأمانات والبلديات الفرعيه
للمباني بوزارة التعليم
ولكل مسؤول يخاف لقاء ربه
نحن أمانة في أعناقكم فاتقوا الله فينا
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
مع كل التحايا والتقدير
للأمانات والبلديات الفرعيه
للمباني بوزارة التعليم
ولكل مسؤول يخاف لقاء ربه
نحن أمانة في أعناقكم فاتقوا الله فينا
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10390 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض مشت جنبه لكن الاب جزاه الله خير اصر الا يحملها وطبعا صعب تخالف امره
ابو ساره[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
ربي إرحمهما كما ربياني صغيرا
اماراتية[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 شهور
صيحني 😭😭
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
البنت مؤدبه وكانت رافضه اصلا ان ابوها يشيلها ع ظهره وواضح من خلال المقطع لكن ابوها اجبرها ومافيها شيء اذا شال بنته في مثل هالمواقف لكن موهذي المشكلة المشكلة في التخبط الحاصل بين الارصاد وامانة الدمام الفاشلة بجميع موظفيها وع راسها الجبير ومتحدثيها الرسمي الصفيان الحين يطّلع ويبرر فشلهم الا لعنة الله ع مل فاسد ع وجه الارض
الخطير[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
جزاه الله كل خير على عمله اولا الانساني وثانيا الابوي تجاه ابنته وفلذة كبده فيا ليت الناس كلهم يحذون حذوه خاصة الاباء لان الاب قدوه للاسره وللمجتمع 0
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 3 شهور
بني ليبرال وينهم عن هذا
ولا فالحين يدورون الحالات الشاذه والنادره ويستغلونها بهاشتاقات للوصول لاهدافهم
اذا كان فيه حاله عنف او اساءه فهناك ملايين الآباء والاخوان والاعمام حنونين عطوفين يحافظون على المرأة ويحمونها سواءا كانت أم او اخت او بنت او زوجه
مجتمعنا ولله الحمد بخير والحالات الشاذه النادره ليست مقياس
فيصل[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 شهور
اين التعجب في ذالك واحد حمل بنته المصيبه لما احد ينظر في عمل عادي انه انجاز