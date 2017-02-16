بالفيديو.. أب يحمل ابنته من المدرسة إلى السيارة بسبب الأمطار بالشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان الأكثر تداولاً ومشاهدة وثق فيه أب وهو يستخدم طريقته الخاصة في نقل ابنته من المدرسة إلى السيارة.

فبعد هطول الأمطار في المنطقة الشرقية أصبح الطريق الذي أمام مدرسة للبنات بحيرة وعندما جاء هذا المواطن لأخذ ابنته صعب عليه أن تسير ابنته في هذا المستنقع فقام بحملها وسط دهشة الموجودين وإعجابهم.