تعرف على تفاصيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضح مصدر مطلع أن التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات سيكون متاحاً للراغبين فيه فقط عن طريق الدخول على معرفاتهم في نظام فارس الإلكتروني، وستكون الخدمة “ اختيارية ” بأقساط شهرية على أكثر من فئة؛ ممَّا يجعل الخيارات متاحة وبأسعار في متناول الجميع.

و لفت المصدر الى أن إعداد برنامج التأمين الطبي المنتظر خلال الأسبوع المقبل، استغرق أكثر من نصف عام عن طريق مركز المبادرات النوعية، حيث تمَّ تشكيل فرق عمل من الشؤون المالية والإدارية والقانونية ونظام فارس؛ ليتم تسكينه عبر مركز خدمات المعلمين كأولى الخدمات التي تقدم لفئة المعلمين والمعلمات.

و كشف المصدر أن العقد خاص بالمعلمين والمعلمات من منسوبي وزارة التعليم فقط، ولن يشمل الوظائف الإدارية، وسيكون الاستقطاع بشكل شهري وبمعدل “منافس” مُقابل نوعية الخدمة المقدمة والمستشفيات المغطاة لمدة عام يبدأ من تاريخ الوثيقة، علماً بأن المبلغ المقتطع لن يكون عالياً؛ أُسوةً ببقية موظفي القطاعات الأخرى.