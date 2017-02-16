الريحان وتصميم قرية الباحة التراثية بالجنادرية تجذب قائد الجيش الامريكي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

زار قائد الجيش البري في القيادة المركزية الامريكية الفريق مايكل غاريت ومساعديه قرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 31 والتي استهلها بالاطلاع على الحرفين ومشاهدة الفنون الشعبية وأبدى إعجابه بالريحان والكاذي وتصميم القرية التراثية المستوحى من الطبيعة مشيراً إلى أن المهرجان منبراً لنشر التراث والثقافة.

واستمع على شرح وافياً من رئيس وفد الباحة الأستاذ محمد غرم الله لافي عن أركان وأجنحة القرية التراثية والمتنوعة.

وفي ختام الزيارة تسلم الفريق مايكل غاريت درعاً تذكارياً بمناسبة الزيارة.

فيما اشادو بنوعية الهدايا والتى تحمل معانى من تراث الباحة العريق.