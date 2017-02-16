أمير الباحة يتابع خطة مواجهة الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

يتابع صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحه ما تشهده المنطقة وبعض المحافظات التابعه لها خلال هذه الأيام من امطار متوسطه الى غزيره وقد استنفرت كافة القطاعات ذات العلاقة كامل طاقاتها للحد من اثار الأمطار والعمل على ازالة ما خلفته من بعض الأضرار وفق آلية تم تحديدها مسبقا لمثل هذه الحالات .

حيث تم إغلاق بعض العقاب المؤديه للقطاع التهامي احترازيا اما فيما يخص عقبة الملك فهد فقد تم رفع جميع المخلفات وذلك نتيجة سقوط بعض الصخور على عدد من المركبات ونتج عنه إصابتين وتم تحويلها الى مستشفى المخواه العام حيث تم فتح العقبه بعد ان تم التأكد من سلامة الطريق بعد عصر هذا اليوم .

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي بأن سمو أمير المنطقة اكد على اعضاء اللجنه الرئيسيه تنفيذ ماورد في الخطه العامه لمواجهة اضرار الامطار والسيول كما أكد سموه على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بمسح كامل لجميع الطرق الرئيسية بالمنطقة وكذلك لعقبة الملك فهد بالباحة والعقاب الاخرى للتأكد من سلامتها ومتابعة حالة المصابين مع استمرار حالة التأهب لمواجهة اي طارئ لا سمح الله مقدرا سموه ما تبذله تلك الجهات من جهود للسعي بمعالجة ماقد تخلفه الأمطار اثناء هطولها.

ودعا سمو الامير مشاري المواطنين الى اخذ الحيطه والحذر وعدم التهاون او التهور حفاظا على سلامتهم اثناء الحاله المطريه التى تشهدها الباحة والأبتعاد عن مجاري الاوديه وتمنى سموه الكريم السلامة للجميع وان يجعلها سقيا رحمه ومغفره وان يعم بنفعها ارجاء البلاد .