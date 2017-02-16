مدني جدة يكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله بوزيد(صدى):

كرم سعادة مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد/ طلال بن ابراهيم بديوي خريجين الدورة السادسة عشر لتحفيظ القران الكريم بمقر الادارة صباح هذا اليوم الخميس.

حيث تلقي مجموعة من الافراد دورة في تلاوة وحفظ وتجويد القران الكريم تحت اشراف جمعية (خيركم) لتحفيظ القران الكريم بمحافظة جدة وقد تم تقديم الجوائز العينية للمشاركين بهذة الدورة.

وفي نهاية الحفل وجه سعادة مدير مدني جدة شكره وتقديره لقسم التوجية الفكري والمعنوي على هذه المشاركة والمبادرة الطيبة متمنيا دوام التوفيق والاستمرار في حفظ كتاب الله لما له من اثر مباشر على أعمالهم.