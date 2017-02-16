 وظيفة هندسية شاغرة بشركة راشد الراشد - صحيفة صدى الالكترونية

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وظيفة هندسية شاغرة بشركة راشد الراشد

وظيفة هندسية شاغرة بشركة راشد الراشد
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عن وظيفة هندسية شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس، باسم مهندس أجهزة كهربائية للعمل بفروع الشركة في الجبيل الصناعية.

و اوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 16 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا http://careers.alrashed.com/ar/jobs.php .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 3 شهور

وفق الله طالبي الوظيفة
وأسعد الله فاطمة المالكي
جراء ماتقوم به من مساعدة الناس لإخبارهم بالوظائف لمن يطلبها