وظيفة هندسية شاغرة بشركة راشد الراشد - صحيفة صدى الالكترونية

وظيفة هندسية شاغرة بشركة راشد الراشد
أعلنت شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عن وظيفة هندسية شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس، باسم مهندس أجهزة كهربائية للعمل بفروع الشركة في الجبيل الصناعية.
و اوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 16 مايو 2017م.
وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا http://careers.alrashed.com/ar/jobs.php .
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 3 شهور
وفق الله طالبي الوظيفة
وأسعد الله فاطمة المالكي
جراء ماتقوم به من مساعدة الناس لإخبارهم بالوظائف لمن يطلبها