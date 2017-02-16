وظيفة هندسية شاغرة بشركة راشد الراشد - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده عن وظيفة هندسية شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس، باسم مهندس أجهزة كهربائية للعمل بفروع الشركة في الجبيل الصناعية.

و اوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 16 مايو 2017م.

وللتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا http://careers.alrashed.com/ar/jobs.php .