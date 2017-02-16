 بالفيديو.. تحتفل بعيد الحب مع حبيبها فيضبطها والدها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. تحتفل بعيد الحب مع حبيبها فيضبطها والدها

بالفيديو.. تحتفل بعيد الحب مع حبيبها فيضبطها والدها
القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لفتاة مصرية أرادت الاحتفال بعيد الحب مع حبيبيها على ضوء الشموع فضبطها والدها.
وأظهر مقطع الفيديو فتاة في العقد الثاني من العمر توجه رسالة لمتابيعها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الحب مع حبيبها وفجأة يظهر والدها وتكون مفاجأة للجميع.

 


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 7521 ] نشر منذ 3 شهور

ي شين القفطهه شيناهه 😂😂

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور

تمثيل

[ عدد التعليقات: 12904 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه خربت الرومنسيه

[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 3 شهور

بالله حطها تحت كفرات العربية بتاعتك
وحول رأسها ملوخية

مشش متربية

إيييه ده

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

طقطقة مصرية 😂😂😂😂 طبعا هو تمثيل

[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صاااااادوه
ههههههه ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 10390 ] نشر منذ 3 شهور

اولا فلنتاين بعينك يا جاهله

ثانيا هذا مقطع تمثيلي متفق عليه سابقا