بالفيديو.. تحتفل بعيد الحب مع حبيبها فيضبطها والدها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لفتاة مصرية أرادت الاحتفال بعيد الحب مع حبيبيها على ضوء الشموع فضبطها والدها.

وأظهر مقطع الفيديو فتاة في العقد الثاني من العمر توجه رسالة لمتابيعها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الحب مع حبيبها وفجأة يظهر والدها وتكون مفاجأة للجميع.