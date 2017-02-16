بالفيديو.. تحتفل بعيد الحب مع حبيبها فيضبطها والدها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تحتفل بعيد الحب مع حبيبها فيضبطها والدها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لفتاة مصرية أرادت الاحتفال بعيد الحب مع حبيبيها على ضوء الشموع فضبطها والدها.
وأظهر مقطع الفيديو فتاة في العقد الثاني من العمر توجه رسالة لمتابيعها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد الحب مع حبيبها وفجأة يظهر والدها وتكون مفاجأة للجميع.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
ي ويلها 😂😂
استعدي للضرب 😣
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7521 ] نشر منذ 3 شهور
ي شين القفطهه شيناهه 😂😂
مفتووون[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور
تمثيل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12904 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه خربت الرومنسيه
✈️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 3 شهور
بالله حطها تحت كفرات العربية بتاعتك
وحول رأسها ملوخية
مشش متربية
إيييه ده
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
طقطقة مصرية 😂😂😂😂 طبعا هو تمثيل
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صاااااادوه
ههههههه ههههههههههه
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 3 شهور
تمثيل واضح
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10390 ] نشر منذ 3 شهور
اولا فلنتاين بعينك يا جاهله
ثانيا هذا مقطع تمثيلي متفق عليه سابقا
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9570 ] نشر منذ 3 شهور
اجل قالت لك اعمل جرسون ههههههههههههههههههههههه طب اعمل نفسك ميت
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههه هو زعل علشان القميص