النصر يستبعد العنزي وعبد الغني من مواجهة الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي تقام مساء غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل للمحترفين.

واستبعد كارتيرون الثنائي حسين عبد الغني وعبد الله العنزي من مواجهة الأهلي بسبب عدم الجاهزية الفنية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري جميل برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.