بالفيديو و الصور.. الأمطار تغلق انفاق الشرقية و احتجاز حالات لمرضى وكبار سن - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو و الصور.. الأمطار تغلق انفاق الشرقية و احتجاز حالات لمرضى وكبار سن
تسببت الأمطار التي تعرضت لها مدينة الدمام في غرق أنفاق طريق الملك فهد تقاطع الأمير محمد بن فهد، نفق طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان، نفق طريق الملك فهد تقاطع الامير نايف ،فيما احتجزت العديد من السيارات التي تقل حالات لمرضى وكبار في السن .
وأغلق الدفاع المدني هذه الأنفاق من أجل سلامة الجميع ، بعدما غمرت المياه السيارات داخل هذه الأنفاق ،و تواصل فرق الدفاع المدني إنقاذ المحتجزين في الأنفاق.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلطف بهممم 😪
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمنا
فارس احلامك[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 3 شهور
والله في فساد بالبلديات بالمنطقة الشررقية بالهبل بس بيت مدير البلدية ولا نقطة موية وعمال النظافة حاطينهم خدم ينظفون ويقطعون الشجر لمعاليه
بوعبدالرحمن[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
لاشفنا دفاع مدني ولا حتى شفط ماي غرقت السيارات وطفحت والبلديه حطينهم يكنسون مويه