بالفيديو و الصور.. الأمطار تغلق انفاق الشرقية و احتجاز حالات لمرضى وكبار سن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

تسببت الأمطار التي تعرضت لها مدينة الدمام في غرق أنفاق طريق الملك فهد تقاطع الأمير محمد بن فهد، نفق طريق الملك فهد تقاطع عثمان بن عفان، نفق طريق الملك فهد تقاطع الامير نايف ،فيما احتجزت العديد من السيارات التي تقل حالات لمرضى وكبار في السن .

وأغلق الدفاع المدني هذه الأنفاق من أجل سلامة الجميع ، بعدما غمرت المياه السيارات داخل هذه الأنفاق ،و تواصل فرق الدفاع المدني إنقاذ المحتجزين في الأنفاق.