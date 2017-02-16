محامي الدوسري :مذكرة الإدعاء غير منطقية و الأمل في نزاهة القضاء الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

محامي الدوسري :مذكرة الإدعاء غير منطقية و الأمل في نزاهة القضاء الأمريكي
قال سعود متعب بن قويد، محامي المعتقل خالد الدوسري، اليوم الخميس، أنه لا يوجد جديد بمذكرة الادعاء الأمريكي؛ نظراً لأنها مطابقه لما يدعيه من أدلة سابقة غير منطقية ،و يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأمريكي أمام الادعاءات المزيفة.
وقال بن قويد، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: مذكرة الادعاء الأمريكي لا يتجاوز عدد أوراقها (٥٠) ورقة، بينما مذكرة الدفاع عن المعتقل خالد تتجاوز أوراقها (٨٠٠) ورقة مدعومة بتقارير وأدلة جديدة ، مضيفاً لا يوجد جديد بمذكرة الادعاء الأمريكي؛ نظراً لأنها مطابقه لما يدعيه من أدلة سابقة غير منطقية؛ لذا نطالب بصرف النظر عن مذكرة الدفاع الحاليَّة، وعدم إعادة المحاكمة.
و تابع بن قويد، مذكرة الادعاء الأمريكي ومذكرة الدفاع عن المعتقل خالد على طاولة القضاء الأمريكي، ومن المتوقع صدور قرار القضاء نهاية الشهر الميلادي الحالي.
واختتم قائلاً: يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأمريكي أمام الادعاءات المزيفة من الادعاء الأمريكي، وتخالف المواد القانونية والإنسانية التي سوف نوضحها لكم لاحقاً.
الواقع[ عدد التعليقات: 4208 ] نشر منذ 3 شهور
دئما الادعاء بما يمتلكه من قوة النزعة الحكومية للدول يبالغ في ويحاول التأثير على القاضي لأكن القاضي الممتاز لا تنطلي عليه معظم التهم ويبحث عن احقاق الحق بكل الطرق والوسائل ومايحدث معى المواطن خالد الدوسري هو من اعمال مخابرات اوباما الصهيونية الايرانية
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينه اكلها قبله الحمبدان والهوساوي وغيرهم كثيييييييير
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعينه اكلها قبله الحميدانالحميدان التركي والهوساوي وغيرهم كثيييييييير
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلا بالله .الله يساعده على ما بلاه .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
الله يفرج عليهه