محامي الدوسري :مذكرة الإدعاء غير منطقية و الأمل في نزاهة القضاء الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال سعود متعب بن قويد، محامي المعتقل خالد الدوسري، اليوم الخميس، أنه لا يوجد جديد بمذكرة الادعاء الأمريكي؛ نظراً لأنها مطابقه لما يدعيه من أدلة سابقة غير منطقية ،و يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأمريكي أمام الادعاءات المزيفة.

وقال بن قويد، في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: مذكرة الادعاء الأمريكي لا يتجاوز عدد أوراقها (٥٠) ورقة، بينما مذكرة الدفاع عن المعتقل خالد تتجاوز أوراقها (٨٠٠) ورقة مدعومة بتقارير وأدلة جديدة ، مضيفاً لا يوجد جديد بمذكرة الادعاء الأمريكي؛ نظراً لأنها مطابقه لما يدعيه من أدلة سابقة غير منطقية؛ لذا نطالب بصرف النظر عن مذكرة الدفاع الحاليَّة، وعدم إعادة المحاكمة.

و تابع بن قويد، مذكرة الادعاء الأمريكي ومذكرة الدفاع عن المعتقل خالد على طاولة القضاء الأمريكي، ومن المتوقع صدور قرار القضاء نهاية الشهر الميلادي الحالي.

واختتم قائلاً: يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأمريكي أمام الادعاءات المزيفة من الادعاء الأمريكي، وتخالف المواد القانونية والإنسانية التي سوف نوضحها لكم لاحقاً.