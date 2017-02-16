بالفيديو.. معلمين مستاءين من مرور مكة بسبب المخالفات المرورية ... شاهد التفاصيل - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المحمادي(صدى):

وثق معلمين احدى المدارس الحكومية في مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح قيام مرور مكة بإعطائهم مخالفات مرورية رغم وقوفهم امام المدرسة بشكل نظامي على حد قولهم في المقطع .

وأوضح موثق الفيديو تذمرهم من المرور وتركوا الحصص المدرسة وخروجهم لمشاهدة المخالفات المرورية .

وقال موثق الفيديو حرام يامرور مكة حرام والله احنا مدرسين وبين موثق المقطع لوحة سيارته مطالباً الجهات ذات الاختصاص التدخل وحل المشكلة.