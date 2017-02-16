بالفيديو.. معلمين مستاءين من مرور مكة بسبب المخالفات المرورية ... شاهد التفاصيل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. معلمين مستاءين من مرور مكة بسبب المخالفات المرورية … شاهد التفاصيل
وثق معلمين احدى المدارس الحكومية في مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح قيام مرور مكة بإعطائهم مخالفات مرورية رغم وقوفهم امام المدرسة بشكل نظامي على حد قولهم في المقطع .
وأوضح موثق الفيديو تذمرهم من المرور وتركوا الحصص المدرسة وخروجهم لمشاهدة المخالفات المرورية .
وقال موثق الفيديو حرام يامرور مكة حرام والله احنا مدرسين وبين موثق المقطع لوحة سيارته مطالباً الجهات ذات الاختصاص التدخل وحل المشكلة.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2421 ] نشر منذ 3 شهور
والله اذا واقفين صح من حقهم يحتجون . المرور ماهمه معلم ولاغيره اهم شي عنده يغلق دفاتره ..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
والله أشتغلوا العيال….
داوموا على سياكل🤔
الواقع[ عدد التعليقات: 4208 ] نشر منذ 3 شهور
المرور اصبح لديه منح المخالفة او الغرامة مثل شرب الماء على المواطن والمقيم وتعطيل مخارج الطرق الى ساعات طويلة بحث عن الغرمات ومخرج المستشفى العسكري بالرياض خير شاهد حتى سيارات الإسعاف لا تمنح الفرصة لتوصيل الحالات الإسعافية وممكن تسالون السائقين يعني حتى إنقاذ الأرواح مايهم اهم شي
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4271 ] نشر منذ 3 شهور
باقي انتظروا المزيد
محمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
يعني اذا نت معلم ما تخالف ؟؟؟؟؟ عجبي للمقطع كانه يقول حنا عندنا حصانه او مانعطى مخالفه
يالته كل يوم يسجل عليكم مخالفات لين تعرفون النعمه الي انتم فيها ما لحقكم اي ضرر
والعسكري المسكين
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 3 شهور
والله العظيم المرور صار يستفز المووواطنين بالدس
وانت ماشي بحال سبيلك فجأه تجيك رساله مخالفه
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
ردة فعل[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 3 شهور
يامحمد سقهاو نظف قلبك
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه
متفائل خير[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
مدرسين ولا عاطلين النظام لا يفرق بين احد
لكن السؤال هل هم مخطئين وقوفهم خطأ
اذا كان خطأ لاهنت ابلعها وانت ساكت
واذا لا طالبو بحقكم ولا تسكتو توجهو لمدير المرور واذا ماداكم حقكم
توجهو للاماره
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
تعالوا. شوفوا. مرور الرياض. اغلبهم بداوة. من الغنم للعسكرية. لا ذمه ولا ضمير ولا ثقافة. همهم. يحصلوا على الإجازة بعد ما ينتهي الدفتر. جاني مخالفه. من تاريخ ١٤٣٦/١١/٢٠. قبل اسبوع. تسيب العساكر ومزاجهم. ولعبهم. هو ما يحصل. لن نتقدم شبراً واحدا ورجال المرور بهالعينات. مثله مثل الامانات. الناس بالشوارع. غارقه بالمياه. وبالزحام. وهم غير متواجدين. يجلسون بسياراتهم ويلعبون بجوالاتهم. والمواطن هو من ينظم السير.