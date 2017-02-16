العمل تتواصل مع فتاة المقطع الصوتي المناشدة بإنقاذها من جحيم والدها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي، أن الوزارة توصلت إلى الفتاة التى ناشدت المسؤولين بحمايتها من والدها، وانقاذها من وضعها الذي وصفته بالمأسوي، مشيرا إلى أنها محال متابعة من الجهات المعنية.

وقالت الفتاة رحيل محمد، البالغة من العمر 17 عاما، وتسكن في مكة المكرمة، في مقطع صوتي، متداول، إنها والدها حاول الاعتداء عليها جنسيا عدة مرات، واصفة أياه بالغير سوي، مؤكدة في شكواها أن والدها وعماتها دائمين التعنيف لها، وحرمانهم إياها من زيارة والدتها ومن الذهاب للمدرسة.