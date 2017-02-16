العمل تتواصل مع فتاة المقطع الصوتي المناشدة بإنقاذها من جحيم والدها - صحيفة صدى الالكترونية

العمل تتواصل مع فتاة المقطع الصوتي المناشدة بإنقاذها من جحيم والدها
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي، أن الوزارة توصلت إلى الفتاة التى ناشدت المسؤولين بحمايتها من والدها، وانقاذها من وضعها الذي وصفته بالمأسوي، مشيرا إلى أنها محال متابعة من الجهات المعنية.
وقالت الفتاة رحيل محمد، البالغة من العمر 17 عاما، وتسكن في مكة المكرمة، في مقطع صوتي، متداول، إنها والدها حاول الاعتداء عليها جنسيا عدة مرات، واصفة أياه بالغير سوي، مؤكدة في شكواها أن والدها وعماتها دائمين التعنيف لها، وحرمانهم إياها من زيارة والدتها ومن الذهاب للمدرسة.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
شي يحزن وربي 😢😢
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور
صارت موضه
( ابوها تحرش) فيها وبعدين تقول سامحته مثل قصة جيزان
ابوها ويربيها عادي لوكسر ضلوعك وحرولك وماخالك تمشين ….. كذب وتلفيق عشان تدشرين انتي وغيرك لا
صارت شماعة.
و وزارة العمل المفروض تنظر للعماله اللي توزع الملوثات والتستر والمطاعم وتترك عنها مطارده خلق الله الت\خل فيما لايعنيها ومطادرة النسوان على مقطع والتدخل في البيوت
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل ..صوتها يقطع القلوب ..الله يخارجها ويأخذبيدها ..وينصرها عليهم يارب ..
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
أذا صدقت…فحسبي الله ونعم الوكيل..
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله .الله يكون بعونها ويستر عليها .
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوه الا بالله ماذا يحدث والد يحاول الاعتداء جنسيا على ابنته وفي اطهر ارض واقدس موقع اللهما لطفك والان وزاره الشئون الاجتماعيه وللاسف اجرائها عقيم مع الجهات المسئوله اخذ التعهد على والدها المجرم بعدم التعرض لها وتسليمها له هذا الاجراء المعروف لماذا مثل هذه الحالات لايتم اسكانها بالرعايه الاجتماعيه تحت الحمايه وعدم تسليمها والدها مهما اعترف واستعد بالمحافظه عليها وحسن معاملتها هذا ومن مثله غير مؤتمنين على ذويهم اللهما لطفك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2370 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل الله يسترك بالزوج الصالح اللي يصونك ويخاف الله فيك بعيد عن ها الأب اللي ماندري وش وضعه استغفر الله والله لا يبلانا
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
والله ما استبعد هذا الشيء حنا بزمن يخوف والتحرش صار وصل للمحارم شكله هو ماخذها من أمها عشان يأخذ راحته معها بس هي زين انها ما سكتت والمفروض البنت حضانتها عند أمها لان الزمن تغير وصارت الام أمان للبنت اكثر من الاب