سجن مواطن 8 سنوات لادانته بالانضمام لعدد من الجماعات الإرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكما ابتدائيا، بسجن مواطن 8 سنوات، بعد ادانته بالانضمام إلى عدد من الجماعات المقاتلة في سوريا والتحاقه بمعسكر تدريبي لإحداها، وتقديمه معلومات أمنية غير صحيحة لسفارة المملكة في تركيا.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه 8 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.

وأدانت المحكمة المتهم، باجتماعه في الكويت بعدد من ذوي التوجهات القتالية المنحرفة ثم سفره مع بعضهم عن طريق تركيا إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه فيها إلى عدد من الجماعات المقاتلة والتحاقه بمعسكر تدريبي لإحداها وعمله بإحداها مسؤولاً عن مستودع الأسلحة والذخائر ومستودع الأدوية وإمداده الجماعات المقاتلة بالأسلحة من خلال بيعها عليهم وحصوله على مبالغ مالية شخصية جراء ذلك وتأييده تنظيم داعش الإرهابي بمبايعته زعيم ذلك التنظيم وتزوجه امرأتين أجنبيتين دون إذن مسبق من الجهات المختصة وتسليمه مبلغ 3 آلاف ريـال لأحد الأشخاص في تركيا مقابل حصوله على جوازات سفر مزورة له ولإحدى زوجتيه وابنته وتقديمه معلومات أمنية غير صحيحة لسفارة المملكة في تركيا لتسهيل عودة زوجته وابنته إلى المملكة.