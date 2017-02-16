إدارة تعليم الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

إدارة تعليم الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عن وظائف حارس مدارس بنين وبنات، في كل من عرعر، وطريف، ورفحاء، والعويقيلة، والهباس، مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ من الأحد الموافق 22/ 5/ 1438هـ وحتى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 1438هـ، على موقع الإدارة.
وأوضحت أن الوظائف الشاغرة وفق للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول للمتقدم على وظيفة حارس لمدارس البنين، وسجل الأسرة للمتقدمين على وظيفة حارس مع زوجته لمدارس البنات.
2- أن لا يقل عمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنين عن (25 سنة)، ولا يقلعمر المتقدم على وظيفة حارس مدرسة بنات مع زوجته الزوج عن (30 سنة) والزوجة عن (20 سنة).
3- أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قادرا على متطلبات العمل التقنية.
4- إرفاق ما يثبت السكن في مقر الوظيفة المراد شغلها.
5- أن لا يكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية أو عن طريق مؤسسة التأمينات الإجتماعية، ولا يعمل حاليا لأي جهة حكومية أو أهلية والتوقيع على أقرار بذلك.
6- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي.
7- أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
8- اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
9- أن يكون لائقا طبيا.
لمعرفة المزيد عن شروط الوظائف، اضغط على الرابط التالي:
http://www.northedu.gov.sa/
Clifford[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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