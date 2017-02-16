المدني يحذر من أمطار مصحوبة برياح سطحية تحد من الرؤية مساء الليلة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامه للدفاع المدني، إن الأدارة تلقت تنبية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلي تشكلات من السحب الركامية الرعدية والممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من الرؤية الأفقية، تبداً من الساعة 10.10دقائق وتستمر حتى الساعة 20.10 مساء يوم اليوم.

وأهاب الشريف بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطه من الاخطار المصاحبة لهطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه.