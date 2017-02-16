 فتاة أمريكية تلقن الشهادة لوالدتها - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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فتاة أمريكية تلقن الشهادة لوالدتها




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

ماشاءالله
الله يهدينا ويهديكم.

[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 3 شهور

الله يثبتها