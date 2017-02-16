استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شرية(صدى):

استشهد اليوم، الرقيب أول علي بن حسن العسيري، أحد أفراد القوات البرية، بالحد الجنوبي في منطقة نجران، أثناء قيامه بواجبه الديني، ومهامه العسكرية لحماية لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.

وأوضحت مصادر أن هناك تنسيقًا سيتم مع ذوي الشهيد لاستلام جثمانه تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا.