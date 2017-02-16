استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران
استشهد اليوم، الرقيب أول علي بن حسن العسيري، أحد أفراد القوات البرية، بالحد الجنوبي في منطقة نجران، أثناء قيامه بواجبه الديني، ومهامه العسكرية لحماية لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.
وأوضحت مصادر أن هناك تنسيقًا سيتم مع ذوي الشهيد لاستلام جثمانه تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفرله