 استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 20

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران

استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران

استشهاد الرقيب أول على العسيري في الحد الجنوبي بنجران
راشد آل شرية(صدى):

استشهد اليوم، الرقيب أول علي بن حسن العسيري، أحد أفراد القوات البرية، بالحد الجنوبي في منطقة نجران، أثناء قيامه بواجبه الديني، ومهامه العسكرية لحماية لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.
وأوضحت مصادر أن هناك تنسيقًا سيتم مع ذوي الشهيد لاستلام جثمانه تمهيدًا لتشييع جنازته لاحقًا.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .