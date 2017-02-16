بالصور.. اللواء التركي ردًا على «صدى»: قوائم المطلوبين يتم تحديثها بناء على المعلومات المتوافرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. اللواء التركي ردًا على «صدى»: قوائم المطلوبين يتم تحديثها بناء على المعلومات المتوافرة
قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن قوائم المطلوبين تشتمل على أطراف وأشخاص توافرت معلومات وأدلة على تورطهم في عمليات إرهابية وتم التحرك بناء على معلومات مسبقة وكذلك التحقق منها.
جاء ذلك في معرض الإجابة على مداخلة لصدى عن أن هؤلاء الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في ضربات استباقية لم يكونوا مدرجين على القوائم المطلوبة لدى وزارة الداخلية، فهل هناك قوائم جديدة للمطلوبين.
ومن جانبه قال اللواء بسام عطية، من وزارة الداخلية، إن المنسق لعمليات سوريا وتنظيم داعش وإيران ليس شخصًا محددًا وإنما هو مستوى فهو ليست قيادة وليس مسئولا ميدانيا ودوره ينتهي بانتهاء العملية ويكون مسئولا عن التجنيد فهو مستوى يتم تغييره كل فترة، وذلك في معرض إجابته على سوال صدى بأنه إلى الأن لم يتم تحديد منسق عمليات سوريا.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16242 ] نشر منذ 3 شهور
أنا ماأستغرب من المتجنس لاضر البلد
لأن ولاءه فالصميم ليس للملكة
ولا أستغرب من الأجنبي لاضر البلد
لأنه حاقد مثله مثل غيرة.على الوطن وأبناء الوطن.لكن
عيال البلد
شلون رضت نفسك تخرب بلدك🤔
روزا[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 3 شهور
قصاص بلا رحمه او هواده
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 3 شهور
بحت اصواتنا وحنا نقول امسحوا روسهم مسح
ابو ريماس[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
بس حلو الموضوع *اللواء التركي (ردا على صدى)*
يعني على أساس اللواء التركي مسوي مؤتمر صحفي عشان يرد عليكم !!
سيمبوووو[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليهم
ابو يزن[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 3 شهور
قصو رقابهم هولاء شرذمه ملعونه وخبيثه باعو دينهم ووطنهم وباعو أرض الحرمين من أجل قوادهم البغدادي.
هولاكو[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم – التجنيس مصيبه يجب وقف التجنيس للكل لا زوجات ولا بطيخ ويجب ان يميز المتجنس في بطاقه الاحوال قبل فوات الاوان يااخي كل واحد يشيل جنسيته وانتهينا بذور الارهاب يجب ان تقتلع مع المسببات معظم السوريات المتزوجات من سعوديين على كفالتها عصابه من ابناء جلدها خط اخضر على بطاقه الاحوال والصلاحيات الممنوحه جزء لا يتجزاء من مكافحه الارهاب . واعاده النظر في مسائله التجنيس وتفعيل عقوبه سحب الجنسيه تردع سوريين يحملون الجنسيه السعوديه والوطن مكتفي اللهم اكفينا شر الفتن,