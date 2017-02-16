بالصور.. اللواء التركي ردًا على «صدى»: قوائم المطلوبين يتم تحديثها بناء على المعلومات المتوافرة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن قوائم المطلوبين تشتمل على أطراف وأشخاص توافرت معلومات وأدلة على تورطهم في عمليات إرهابية وتم التحرك بناء على معلومات مسبقة وكذلك التحقق منها.

جاء ذلك في معرض الإجابة على مداخلة لصدى عن أن هؤلاء الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في ضربات استباقية لم يكونوا مدرجين على القوائم المطلوبة لدى وزارة الداخلية، فهل هناك قوائم جديدة للمطلوبين.

ومن جانبه قال اللواء بسام عطية، من وزارة الداخلية، إن المنسق لعمليات سوريا وتنظيم داعش وإيران ليس شخصًا محددًا وإنما هو مستوى فهو ليست قيادة وليس مسئولا ميدانيا ودوره ينتهي بانتهاء العملية ويكون مسئولا عن التجنيد فهو مستوى يتم تغييره كل فترة، وذلك في معرض إجابته على سوال صدى بأنه إلى الأن لم يتم تحديد منسق عمليات سوريا.