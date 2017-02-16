المالية المصرية تخفض سعر الدولار الجمركي لـ16 جنيها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

خفضت وزارة المالية المصرية، سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها، بدلا من 18.5 في الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه من المقرر إعادة تقييم الدولار الجمركي اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبصفة نصف شهرية.والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن السلع المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وأكد وزير المالية المصري في لقاء تليفزيوني أمس، أنه سيتم خفض سعر الدولار الجمركي لشهر فبراير الحالي ليتواكب مع سعر الصرف الحالي بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة.

وتراجع الدولار إلى نحو 16.5 جنيه مصري اليوم في العديد من البنوك وشركات الصرافة مقابل نحو 18.5 جنيه قبل أسبوع.