بالأسماء والصور..«الداخلية» تعلن القبض على 18 عنصراً إرهابياً - صحيفة صدى الالكترونية

بالأسماء والصور..«الداخلية» تعلن القبض على 18 عنصراً إرهابياً
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14 / 5 / 1438هـ، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – القصيم) نشط عناصرها بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين بتاريخ 9 / 4 / 1438هـ، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة (خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 23-4-1438هـ)، واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) ثمانية عشر شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من :-
1- إبراهيم صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.
2- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي-سعودي الجنسية.
3- راجي عبده علي حسن-سعودي بالتجنس
4- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.
5- سليمان ابراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية
6-صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.
7-عاطف صواب ظافر الشهري – سعودي الجنسية.
8- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد_ سعودي الجنسية
9- عبدالله ابراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية
10-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.
11- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.
12-عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.
13-محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.
14- معجل ابراهيم عبدالرحمن الفوزان سعودي الجنسية
15-مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.
16- أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.
17- خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.
18- مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.
كما اسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة الى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت (2000,000)مليوني ريال سعودي.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد عزمها بعون الله وتوفيقه على التصدي وبكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الارهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن البلاد والعباد، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل.والله الهادي لسواء السبيل.
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
شفت صورهم اشكالهم مرعبه ويدخلك الخوف من أول نظره
ليسو مسلمين والإسلام منهم براء
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
اذا كانت وزاره الداخليه ترغب في تجفيف منابع الدعم المالي للارهابيين والارهاب فعليهم بالمتسولين الي عند الاشارات والبقالات والصرافات ومنتشرين زي النمل في كل داعوس
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحمى هذا البلد من شرهم
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
ياكومتنا علقوهم يوم الجمعه بالصفاة وكفايه مناصحه لها الاشكال
دربكة[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 شهور
اشكال تخوف ومرعبة باين عليهم الإجرام
العرجاني[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحمي السعوديه ومن فيها ومن اراد بها سو الله يشغله في نفسه ويجعل كيده في نحره
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 3 شهور
الله يكفينا شرهم ..وجوه عليها غبره ..
الخالدي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
جزاكم الله خير بيض الله وجهكم
للأسف يحلل قتل اهل السنة وترك ايران حرية
وايران تقتل اهل السنة
ياداعش تحلل قتل اخونك في العقيد وتحرم قتل الجيش ايران
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
للحين فيه حمير تصدق التنظيمات الإرهابية وتروح وراهم وتدمر البلد المشكلة رجال كبار ومتعلمين
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 3 شهور
سيما هم في وجوههم من اثر الإرهاب ٠
يادعشخمني أليس مكة حرم امن فعملكم بحرم امن فهيا دلاله أنكم كفار وتضحكون على ضعفاء الدين الم يقول الله سبحانه وتعالى (حرم أمن ) أليس منكم رجل رشيد كم مره أحبطت عملياتكم الإرهابية هل هيا بذكاء رجال الأمن ام حفظ الله بالموحدين الذين يعبدون الله على بصيرة ويتدبرون القران ويحكمون بما انزل الله ٠
قال تعالى (فزين الشيطان أعمالهم فرئوة حسنا)
فنسئل الله السلامة ولا يسلط علينا الشيطان كم سلط عليكم ٠
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14825 ] نشر منذ 3 شهور
طيب هنا ١٣ وباقي خمسة فينهم
ابو تركي[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه
يشكرون رجال الامن
SMS[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الابالله
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 3 شهور
خرج أبو سفيان (صخر بن حرب) من مكة يتحسَّس الأخبار فالتقاه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وسار به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب له الأمان فأمنه صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإِسلام فأسلم، ثم قال: العباس للنبي صلى الله عليه وسلم ” إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً” فقال صلى الله عليه وسلم “من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن “