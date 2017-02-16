مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز ترمم وجه امرأة بالجلد الصناعي في انجاز طبي نادر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

حقق مستشفي الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض انجازا علميا اذ تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور ماهر الأحدب رئيس قسم جراحة التجميل من اجراء عملية ترميم للانسجة العميقة لامرأة باستخدام الجلد الصناعي .

وكانت المريضة تعاني من تشوه بالخد اثر استئصال ورم من الفك والاستعاضة عن عظم الفم بصفائح معدنية لتعويض العظام المفقوده ومع الوقت بدأ الجلد ينكمش علي الصفيحة المعدنية مما جعلها ظاهرة للعيان بشكل مزعج ونظرا لصعوبة الحالة ومحدوية الخيارات المتوفرة تم الاتفاق علي تعويض الأنسجة العميقة ودهون الوجه المفقوده عن طريق طبقات متعددة من الجلد الصناعي ،تمت العملية بنجاح.

يذكر أن عادة ما يتم استخدام الجلد الصناعي للتعويض عن الجلد المفقود الا ان استخدامه في الطبقات العميقة وعلي صفائح معدنية يعد انجاز طبي نادر .