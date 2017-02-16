بالصور.. " النسائي بالتنمية الاجتماعية " ينظم " لـَمّــة وكَشْتــة " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

نظم النادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فعالية بعنوان ( لـَمّــة وكَشْتــة ) ضمن برنامج اللقاء الشهري للأمهات وذلك بهدف الخروج عن روتين الدوام اليومي، وإيجاد أجواء أسرية تعزز مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي بين العضوات في ظل الأجواء الربيعية الرائعة هذه الأيام .

وقد نُفذ البرنامج صباح يوم الثلاثاء ١٧ جماد الأولى ١٤٣٨هـ في الساحة الخارجية بالمركز في جلسة شعبية تبادلت خلالها الحاضرات الأحاديث الجانبية وهن يتناولن المشروبات الشعبية ، ويتنافسن في المسابقات الحركية والثقافية ولعبة البربر الشعبية .

كما اشتمل البرنامج على إفطار جمع ٦٨ سيدة من العضوات مع موظفات النادي والمركز ، تم بعده التصويت لأفضل طبق من بين الأطباق التي وضعت عليها الأرقام سابقاً للمشاركة في مسابقة أفضل طبق .

يُذكر أنه تم دعوة الجميع في إعلان البرنامج للمشاركة في المسابقة بشرط أن يكون الطبق من إعداد العضوة ويجمع بين القيمة الغذائية والإخراج الجذاب .

وفِي نهاية البرنامج شكرت مشرفة النادي الجميع على الحضور والمشاركة وأعلنت الفائزة في المسابقة ، ومن جانبهن عبرت الحاضرات عن شكرهن لمنسوبات النادي على اليوم الترفيهي الجميل .

