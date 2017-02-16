عالم سوداني امتنع عن الكلام منذ ربع قرن ويمارس حياته بالورقة والقلم - صحيفة صدى الالكترونية

عالم سوداني امتنع عن الكلام منذ ربع قرن ويمارس حياته بالورقة والقلم
توقف العالم السوداني بشير محمد منذ أكثر من 25 عام عن الكلام واما الموقف الذي اتخذه بارادته الحرة يلفب بـ ” الشيخ الصامت ” .
يتعامل البشير مع الناس عبر الورقة والقلم سواء للرد علي أسئلتهم أو محاوراتهم ويشارك في ندوات ومؤتمرات ،ولقاءات تليفزيونية بالورقة والقلم .
ويشكل البشير حالة فريدة من نوعها وهو بحسب فلسفته وحكمته قليل الاكل ويعيش علي بضع لقيمات، ويجلس بجوار تلاميذه فيما يعرف بـ ” الزربية ” ليعلمهم العلوم الدينية والصوفية
يذطر ان البشير رجل علي درجة عالية من العلم وتخرج من جامعة السربون الفرنسية ويجيد 3 لغات الفرنسية والاسبانية والعبرية بالاضافة الي انه فقيه في علمه ونال البكاليوريوس في الاقتصاد والعلوم عام 1977 م من السربون ثم التحق باحد كبار الشيوخ في الدين بالسودان
لكنه توقف فجأة عن الكلام عام 1990 حيث يقول ” سيتكلم متي شاء الله لذلك ” ومع ذلك يعيش بشكل عادي وطبيعي بالورقة والقلم .
ويقول عن الصمت منع اللسان عن الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الافات الصمت يفجر ينابع الحكمة في النفس ويبعث باشراقات الجمال في القلب .
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله وفي خلقه شؤؤن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 500 ] نشر منذ 3 شهور
بدع وخرافات الصوفيه لا تنتهي
الحكيرررر[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 3 شهور
صوفي دجال وكذاب
الشرقية[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
صوفي نصاب كبير
يضحكون علي الدراويش
الحمدلله علي السنة الصحيحة والعقيدة الصافية من دنس التصوف
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 3 شهور
هذا من ضلال الصوفية ، نسأل الله العافية .
عباس احمد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
طيب واذا كان الذى امامه لايعرف القراءة والكتابة وعمل منكر كيف يرشده او يحاوره اويرده عن هذا المنكر مثل هذا ذكرنى بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا : أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له تقدم من ذنبه وما تأخر ؟! قال أحدهم : أما أنا فاصلي الليل أبداً ، وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبداً ولا أفطر ، وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال : ( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟! أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) متفق عليه(170). فهذا الرجل رغب عن سنة المصطفى بالقياس بهذا الحديث والله اعلم .
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
صوفي
والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتكلم وليستظل ,, قالها للذي نذر ألا يتكلم ولا يستظل
وهذي من أفعال البوذيين