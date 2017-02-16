عالم سوداني امتنع عن الكلام منذ ربع قرن ويمارس حياته بالورقة والقلم - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

توقف العالم السوداني بشير محمد منذ أكثر من 25 عام عن الكلام واما الموقف الذي اتخذه بارادته الحرة يلفب بـ ” الشيخ الصامت ” .

يتعامل البشير مع الناس عبر الورقة والقلم سواء للرد علي أسئلتهم أو محاوراتهم ويشارك في ندوات ومؤتمرات ،ولقاءات تليفزيونية بالورقة والقلم .

ويشكل البشير حالة فريدة من نوعها وهو بحسب فلسفته وحكمته قليل الاكل ويعيش علي بضع لقيمات، ويجلس بجوار تلاميذه فيما يعرف بـ ” الزربية ” ليعلمهم العلوم الدينية والصوفية

يذطر ان البشير رجل علي درجة عالية من العلم وتخرج من جامعة السربون الفرنسية ويجيد 3 لغات الفرنسية والاسبانية والعبرية بالاضافة الي انه فقيه في علمه ونال البكاليوريوس في الاقتصاد والعلوم عام 1977 م من السربون ثم التحق باحد كبار الشيوخ في الدين بالسودان

لكنه توقف فجأة عن الكلام عام 1990 حيث يقول ” سيتكلم متي شاء الله لذلك ” ومع ذلك يعيش بشكل عادي وطبيعي بالورقة والقلم .

ويقول عن الصمت منع اللسان عن الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الافات الصمت يفجر ينابع الحكمة في النفس ويبعث باشراقات الجمال في القلب .