لهذه الأسباب تحب المرأة الضرب على المؤخرة! - صحيفة صدى الالكترونية

لهذه الأسباب تحب المرأة الضرب على المؤخرة!
تتربى الفتاة في أي مجتمع شرقي على الانغلاق، على إنكار كل شيء وأي شيء يتعلق برغباتها أو جسدها. وهذا يخلق من المرأة الشرقية كائنًا يخاف من رغباته واحلامه، ويتنكر لها، وبالتدريج تجد الفتاة نفسها عدوة لكل مظاهر الرغبة، ولا شعوريا تنتقد هي الأخرى هذه المظاهر وتلوم نفسها لو أنها فكرت في شيء من هذا على الإطلاق.
لذلك تقضي الفتاة عمرها حبيسة لأفكارها ورغباتها التي لا تتحقق، والتي لا تعرف لها مبرر ولا سبب. ومن هذه الافكار الشهيرة جدا والتي تحرك الكثير من الفتيات والنساء.
الأساس في أي فعل متعلق بالمرأة هو الإهتمام، هذا هو ما يحرك أي امرأة ويجعلها تشعر بأنوثتها الكاملة. لكن كيف يمكن للضرب على المؤخرة يشعر المرأة بالإهتمام ؟
لأن المرأة تعلم جيدا أن أحد أهم مقومات جمالها هو جسدها وقوامها، واحد اهم عناصر جسد المرأة الذي يميزها عن الرجل هو المؤخرة، لذلك دائما ما تحب المرأة ان تشعر ببعض الاهتمام بهذا العضو الفريد عندها. ومثل ذلك حب النساء للرقص؟ لماذا ؟ لأنها تشعر انها تستخدم جزء في جسدها يظهر جمالها وانوثتها بشكل لافت لنظر الرجل.
المؤخرة الجميلة دائما ما تثير الرجل، هذا غريزي وهذا تعرفه كل فتاة، لذلك اذا قام زوجها بلمس مؤخرتها، مداعبتها، او ضربها بشكل مفاجئ، فإن هذا يشعرها دائما أنها مميزة.
أيضا، لأن في هذا المكان بعض اطراف الأعصاب، التي تثير المرأة بمجرد لمسها، ويشعرها أن الرجل يريد شيئا ما منها، وأنها امرأة مرغوب فيها، وهذا يحرك عاطفة الاهتمام عندها، فتشعر تلقائيا برغبة في الشعور بذلك الاهتمام والعطف والحنان من الرجل. لمس المؤخرة وضربها بشكل خفيف ومستمر، يوقظ في المرأة احاسيس مختلفة وغير تقليدية، ويجعلها تطلب المزيد دائما.
نقطة أخرى، الضرب على المؤخرة له بعد أبوي وسلطوي. لأنه يشعر المرأة بأن هناك من هو أقوى منها، يذكرها بطفولتها وبوالدها وسيطرته عليها، المرأة دائما تحب أن تشعر انها تحت السيطرة والقيود، حتى لو كانت في اقصى درجات تحررها، لكنها تحب دائما أن تشعر بالقيد الذكوري من وقت لآخر، هذا شئ غريزي يعيد للمرأة التوازن النفسي المطلوب، لذلك فهي تسعى دائما للشعور بقوة الرجل وسيطرته، وأحد مظاهر هذه السيطرة هو ايقاظ احساس الضعف عندها واحساسها بالقوة عند شريكها.
الحقيقة، ان المرأة تستمتع بانها هدف لزوجها، تستمتع بالرجل الجرئ الذي يعبث بكل تفاصيلها ويتطرق إلى كل منطقة محظورة بجرأة وتلقائية، تعشق الرجل الذي يعربد في جسدها بدون رقيب أو حسيب فقط ليشعر برجولته معها، استمتاع الرجل بتفاصيل جسد المرأة هو متعة استثنائية للمرأة لأنه يشعرها بأنها انثى تستحق الإهتمام. والضرب على المؤخرة أحد هذه الوسائل لإشعار المرأة بأهميتها وأنوثتها، وإن كان ليس هو الشكل الوحيد لذلك بالطبع.
ربما تكون الفكرة غير واضحة لجميع النساء، لكنها بالتأكيد تتضح اكثر بالخبرة والتجربةف ثمانية من كل عشرة نساء عندهن القابلية والاستعداد لتجربة اختبار انوثتهن بهذه الطريقة مع أزواجهن. لكن على الجانب الآخر، الرجل الشرقي عادة لا ينتبه لهذه التفاصيل، ولذلك فإن 5 من بين كل 10 نساء يعانين من إهمال ازواجهن لكل رغباتهن في الفراش.
مشععل[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 شهور
بس الضرب لازم يكون في الرأس مو في الدولاب
ولد وين رايح[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 3 شهور
بس المؤخرة اذا ضربها لايطلع منها شي كارثه
فلان بن علان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
سؤال للمتزوجات هل هذا الكلام صحيح
حمذان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
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نجم الجنوب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
بصرااااااحة الموضوع ماله اي معنى. وبعدين ايش دخل الرجل الشرقي والمراة تمييز
الموضوع تافهه ومثير جنسيا
حسن[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 3 شهور
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المعشوق[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 3 شهور
وطني ما بين برد وأمطار وما بين حروب وأخطار وكأنه صراع بين ذنوب واستغفااااااار
و كأنما السماء تبكي على حالنا والأرض تهتف استغفر الله العظيم وأتوب اليه
جيبي فاضي[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 3 شهور
ضربك المسرع
جب شي فيه فايده
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله ياهوو لذيذ وممتععع ومثيررر 😙😊🌷
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
😳👀😎
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
🏓🏓🤓😊😂😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 3 شهور
اسوم يا اسومم 😊😊😬😬علامك بايعتها ها الايام😬☺😂😂😂😂
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
ضرب بالعقال ولا بعصا المكنسة
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
قال إيش قال ألمرأه ألشرقيه حبيسة وتعيش في إنغلاق
هيهاي هيهاي والله هيهاي ياجماعه هذا الكاتب من العصور
جاي ؟
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 3 شهور
قال إيش قال ألمرأه ألشرقيه حبيسة وتعيش في إنغلاق
هيهاي هيهاي والله هيهاي ياجماعه هذا الكاتب من أي
العصور جاي؟
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
صدى ماتحسون انكم مسختوها 😏
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
ياصحيفة صدى (( الشي اذا زاد عن حده انقلب ضده )) لو احد المعلقين يكتب هذا الكلام
!! لهذه الأسباب تحب المراه الضرب على المؤخره ا !! للي انتم كاتبينه قمتم بتحرير الرد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 3 شهور
مطر وبرد ي قحوطهه 😂😂☺☺☺☺
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووم (( اش فيك ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 3 شهور
اجل اطلبي الله العفو والعافيه والستر واعقلي يا عسوره❤😊😊😂😂
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3478 ] نشر منذ 3 شهور
الرجل الشرقي عادة لاينتبه لهذه التفاصيل.👇🏻
بإختصار لإنه (( رجل ))
..
أي تفاصيل؟
إلا سخافات وفراغة.. اللي بيطاوع نفسه ف مثل هالمواضيع راح ينحدر لمستوى…..?
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 3 شهور
🤗😊☺ عاقلةة انا وش زيني
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
عسوورهه والله الشرقيه غرقت من الأمطار صارت عندنا بحور انا هالحين قاعد أتمشى ب الحي ع قارب ..، بس أحسن شيء ماعندنا لاجبال ولا اوديه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 3 شهور
انتبه ع نفسك بالله ..
ترا الحياة ماتؤمن 😪
اي انها مصيبه لان ماعندكم اودية ولا جبال تتصرف فيها المؤية
المطر يتراكم في الشوارعع 😪😊😊 ماشاء الله الله ينفع بها
ويحميكم من السسيؤل 🌸⚘😊😊
سراب رجل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
كلامك درر يعطيك العافيه
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
بعد تسبدي فديتس والله ي اسوووم الف الف شكر ع كلامتس الطيب 🌹🌹🌹
ف الجبيل الصناعيه امورنا لله الحمد ف السمبتيك مافيه تجمعات مياه امطار لأنه موجود تصريف للمياه ب الشوارع لكن المدن اللي حولنا والله غرقت حيل الله يلطف بحالهم وانتوا بعد قلوبنا معكم الله يحفظكم ويرعاكم شفت مقاطع عندكم للسيول شيء عجيب حتى مستودع الغاز غرق وانتشرت السلندرات في الشوارع كان الله ف عون الجميع
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
ضربة بقلوبكم يا صحيفة وتجيكم سكتة قلبية ونفتك منكم ومن شذوذوكم اللي تنشرونه في هذا المطر ساعة استجابة الله يستجيب منا ويشل يديكم لأنكم زودتوها يا فجرة
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
يا اخي او اختي اعلام السعوديه ليه ما تحط لك إسم معا الأعلام .؟؟؟
محنا عارفين كيف نرد عليك . وسامحني او سامحيني على سوئالي .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7575 ] نشر منذ 3 شهور
زين زين .. حلو ⚘
اليؤم ماجانا شي بس بررررددد ورياح .
جاء شؤي مطر عالظهريهه وانا رايحه لموعدي .☺😊
اما الضباب فهو باقي مغطي نص ابهااا 😁😊
المارد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
اختيار غير موفق … ومثل هذه الممارسات لا تحتاج إلى مزيد خبرة ولا تخفى على الذكر والأنثى والصحيفة الناجحة ليست بكثرة متابعيها وإنما بما تطرحه من موضوعات ذات جودة وثقافة عالية، وأتمنى أن لاينحدر مستوى الصحيفة بسبب الاستجابة لرغبة وميول البعض من القراء الذين يحاولون التنفيس بالتصريح عن واقع تجاربهم الشخصية إما بقصد الإثارة أو بقصد البحث عمن يشبع جفافهم العاطفي وفي كلتا الحالتين فإنهم يعكسون صورة مهينة لأنفسهم وينظر إليهم الجميع ينظرة دونية رخيصة ويتطاول عليهم الحقير والسفيه، فلا تجعلوا من هذه الصحيفة نافذة يطل منها أمثال هؤلاء ويفرضوا عليكم رغباتهم وتعليقاتهم المهينة فينهار هذا الصرح الشامخ . وفقكم الله .
دودي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
المارد
كفيييييت ووفييييت
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
بالعكس هذا الطرح شي مفيد ويفيد الازواج المقبلين علي الزواج اهنيك ياصدى علي هالتثقيف الجنسي
لاحياه في الدين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10420 ] نشر منذ 3 شهور
الثقافه الجنسيه يجهلها الكثير من الازواج مع الاسف ولا يعرف كيف يمتع الزوجه الا بالعمليه المعتاده وهذا خطاء لان المراة تحتاج الى المداعبه واللمس والقبلات قبل اتمام العمليه والسنه النبويه حثت على هذه الامور
قال صلى الله عليه و سلم:لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل و ما الرسول؟ قال القبلة والكلام .
ولمس المؤخره او ضربها خفيف يشعر المرأة بأنوثتها وهكذا و لا حياء في الدين