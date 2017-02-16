لاعب النصر السابق: الهلال يستحق صدارة دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أشاد علي كميخ لاعب نادي النصر السابق، بالأداء الذي يقدمه فريق الهلال خلال منافسات النسخة الحالية من دوري جميل للمحترفين، مؤكدا بأن المتصدر صاحب الـ44 نقطة يستحق التواجد في مقدمة جدول الترتيب في الوقت الحالي.

واضاف نجم النصر السابق، أن الفريق الهلال يقدم أفضل أداء تحت قيادة مديره الفني رامون دياز، يليه الأهلي الذي استقر بعد عودة المدرب جروس، ثم الاتحاد الذي يقدم مستويات رائعة رغم الظروف الصعبة من أزمات مالية، ومشكلة خصم الثلاث نقاط.