تورط كويتي في فيديو ساقط بصحبة تونسية وواحد من بني جلدته - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

أحالت النيابة الكوينية مغردا كويتيا مشهورا وآخر من بني جلدته وتونسية لتورطهم في بث مقطع على اليوتيوب يضرب الوحدة الوطنية ويحرض على الفسق والفجور.

مقطع الفيديو الذي راج بين متداولي المواقع الإلكترونية، ظهر فيه لشاب مردداً غناء بعبارات تهدم صميم اللحمة الوطنية، والشابة التي كانت تلاغيه على المنوال ذاته.

واستدعى رجال المباحث صاحب الحساب، وهو مغرد مشهور، وأرشد بدوره عن من قام بأداء الأغنية التي تضمنت عبارات تضرب في صميم الوحدة الوطنية وتدعو إلى الفسق والفجور، واتضح أنهما كويتي وتونسية تم ضبطهما وأحيلا مع المغرد على النيابة العامة.